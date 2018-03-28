Министерство внутренних дел РТ объявило конкурс на членство в Общественных советах по содействию гражданского общества реформе милиции при Управлениях МВД РТ.

Данный конкурс проводится в рамках процесса реализации Программы реформы милиции в республике, сообщается на сайте МВД.

Сообщается, что все желающие из числа граждан РТ, а также представители юридических лиц, НПО и общественных организаций, могут выставить свою кандидатуру для участия в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление о членстве в Общественном совете (при МВД РТ, при Управлениях МВД в Согдийской, Хатлонской, ГБАО или Кулябской и Раштской группе районов), иметь при себе копию внутреннего паспорта гражданина РТ (с пропиской), копию документа об образовании, автобиографию (заполненная собственноручно), копию трудовой книжки и 2 фотографии.

Для представителей юридических лиц, НПО и общественных организаций, кроме вышеуказанных документов, необходимо предоставить также решение руководящего органа НПО или юридического лица о выдвижении кандидата в состав Общественного Совета, копию свидетельства о государственной регистрации организации и копию правоустанавливающего документа юридического лица (устав, положение).

Вышеуказанные документы могут быть поданы лично самим кандидатом (с предъявлением паспорта) в одно из Управлений МВД РТ в регионах либо направлены по электронной почте на адрес khushbakht_2909@mail.ru.

Крайний срок подачи документов 20 апреля 2018 года.

Программу реформы (развития) милиции на 2014-2020 годы правительство Республики Таджикистан утвердило 3 мая 2014 года.

Программа реформы милиции, являясь основным среднесрочным программным документом, определяет стратегические цели, задачи и основные направления реформы милиции.

Ход реализации Плана мероприятий Программы осуществляется во взаимодействии с правительством РТ, Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Таджикистане и странами-донорами.

Реформа милиции должна стать первым шагом, который будет дополнен и усовершенствован соразмерными изменениями в работе других правоохранительных и судебных органов.

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