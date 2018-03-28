Министерство транспорта РФ ожидает результатов от переговоров с авиавластями Таджикистана по вопросу авиасообщения до 5 апреля. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Мы им дали время до 5 апреля", - сказал министр, сообщает ТАСС.
Между тем, как сообщил «АП» источник в транспортном секторе страны, официальная делегация Таджикистана должна до 1 апреля поехать в Россию по поводу спорных вопросов в авиасообщении.
«До 1 апреля делегация уже должна выехать для переговоров с авиавластями России. Точная дата будет известна после согласования правительства», - сказал источник.
В середине марта российский Минтранс сообщил, что Таджикистан не разрешил российской авиакомпании "Уральские авиалинии" полеты из ряда регионов РФ: авиавласти Таджикистана не подтвердили полеты по направлениям Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд, Челябинск - Душанбе и Жуковский - Куляб. В ответ российское ведомство заявило, что готово на "зеркальные меры".
Отвечая на вопрос, будут ли приняты ответные меры в отношении Таджикистана, Соколов сказал: "Мы взаимодействуем с коллегами. Если не достигнем согласия и понимания, будем действовать в соответствии с нормами нашего соглашения о воздушном сообщении".
На данный момент по маршрутам Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд и Жуковский - Куляб не летает ни одна авиакомпания, а рейс Челябинск - Душанбе выполняется на основе разовых разрешений, и российская сторона требует предоставить постоянное.
РФ и Таджикистан ограничивают авиаперелеты не впервые. В апреле 2017 года Минтранс РФ запретил ряд рейсов таджикской авиакомпании Somon Air в Россию в ответ на отказ авиавластей Таджикстана согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и "Уральских авиалиний".
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Фуркат6 часов назад
Они пока сражаются, бедный народ мучаеся. Все хотят выгодные полеты.
Евро6 часов назад
Недавно была информация что Сомон Эйр закупает 3 новых самолета, может поэтому наша авиакомпания не хочет отдавать эти авиалинии, чтобы самой запустить по ним маршруты?? Но по цене мы вряд ли сможем конкурировать, у других всё на порядок дешевле. Нам пора снижать налоги иначе мы становимся как белые вороны и одни остались с такими высокими налогами.