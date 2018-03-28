Иранский президент Хасан Роухани во вторник, 27 марта, прилетел с двухдневным официальным визитом в Туркменистан и провел переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Главы государств обсудили сотрудничество на Каспии, партнерство в транспортно-транзитной сфере и в области энергетической безопасности, передает ИА "Фергана".

В повестке было заявлено обсуждение региональных и международных проблем. Бердымухамедов заявил о совпадении взглядов по этим вопросам и поблагодарил Роухани за поддержку нейтральной внешней политики Туркмении.

После переговоров президентов состоялось совместное заседание иранских и туркменских предпринимателей по вопросам развития торговых отношений. Документы, которые подписали на встрече президенты, «призваны вывести двусторонние отношения на новый уровень». Отношения эти включают экономические, торговые и культурные проекты.

Перед визитом Роухани, 24 марта, Бердымухамедов на заседании правительства вспомнил о реализованном совместно с Ираном проекте – строительстве транснациональной стальной магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран.

Вместе с тем, у Ирана и Туркмении есть ряд давних нерешенных проблем, важнейшие из которых – спор о принципах деления Каспийского моря и оплата задолженностей Ирана за туркменский природный газ. Ашхабад добивается выплаты долга, образовавшегося в 2007-2008 году, когда Иран из-за холодов увеличил объем потребляемого газа. В Тегеране настаивают, что большого долга не существует, а мелкую задолженность предлагают оплатить товарами народного потребления, что не устраивает туркменов.

Пытаясь договориться по этому вопросу, Роухани 15 марта посетил Ашхабад с краткосрочным секретным, то есть не анонсировавшимся, визитом, причем президенты встретились прямо в здании аэропорта.

В декабре 2017 года сообщалось, что Иран и Туркмения согласились на разграничение акватории Каспия по срединной линии, разрешив тем самым спор, который длился более 20 лет. Подписание проекта конвенции планировалось в первой половине 2018 года в Казахстане. Для решения же газового спора Иран собирался обратиться в международный арбитражный суд, и Ашхабад поддерживал это намерение.

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