ГУВД Ташкента предостерегло граждан от размещения в социальных сетях оскорблений в адрес сотрудников правоохранительных органов, напомнив, что за это им грозит административная, а в некоторых случаях – и уголовная ответственность.

«Ваше мнение важно для нас, и мы готовы выслушать критику в адрес наших сотрудников. Но критику конструктивную, объективную и справедливую, – говорится в сообщении управления внутренних дел, – однако в последнее время в социальных сетях появились любители холивара, не стесняющиеся в выражениях, но ничего дельного для совершенствования работы органов внутренних дел не предлагающие и по сути ничего существенного не сообщающие».

Эту тему на встрече с населением поднял начальник ташкентского ГУВД, замминистра внутренних дел Рустам Джураев.

«Если кто-то думает, что их не найдут, и можно оскорблять, клеветать на сотрудников органов внутренних дел, они сильно ошибаются», – подчеркнул он.

В качестве примера чиновник привел несколько дел, которые были заведены на жителей республики «за умышленное унижение чести и достоинства» милиционеров. Так, 24-летний житель Сурхандарьинской области Х.Ж. был оштрафован по административной статье «Оскорбление» на 1,7 млн сумов ($209), а жительница Ташкента К.А. 1987 года рождения – на 172 тысячи сумов ($21).

В Уголовном кодексе Узбекистана также есть статья «Оскорбление», максимальное наказание по которой составляет один год лишения свободы.

«ГУВД Ташкента официально заявляет: ко всем гражданам, в том числе пользователям социальных сетей, порочащим честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, независимо от их места пребывания, будут приняты меры законного воздействия вплоть до уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Кодексом Республики Узбекистан об административной ответственности предусмотрено наложение штрафа в размере от двадцати до шестидесяти минимальных размеров заработной платы за клевету (статья 40) и штрафа в размере от двадцати до сорока минимальных размеров заработной платы за оскорбление (статья 41).

За клевету, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, совершенное после применения административного взыскания, Уголовным кодексом Республики Узбекистан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот МРЗП или обязательных общественных работ либо исправительных работ на срок до двух лет.

За оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности в неприличной форме, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, лицо наказывается штрафом до двухсот минимальных размеров заработной платы или обязательными общественными работами до двухсот сорока часов либо исправительными работами до одного года.

За оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой информации – наказывается штрафом от двухсот до четырехсот минимальных размеров заработной платы или обязательными общественными работами от двухсот сорока до трехсот часов либо исправительными работами от одного года до двух лет.

За оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга или нанесенное опасным рецидивистом, виновное лицо наказывается штрафом от четырехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо ограничением свободы до одного года или лишением свободы до одного года.

Мониторинг сообщений и комментариев, выкладываемых в социальных сетях, будет вести Информационный мультимедийный центр Главного управления. Оно же будет давать опровержение недостоверной и искаженной информации, дискредитирующей деятельность сотрудников органов внутренних дел.

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