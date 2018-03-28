Известный художник Фаррух Негматзаде в Италии представил свой авторский проект «Диалог цивилизаций начинается с детей», который состоит из 4 фресок на тему «Путешествие Пиноккио в Таджикистан».

Художник, известный своими серьезными картинами, и вдруг занялся детской тематикой, да еще в далекой Италии. «Детская тема в моем творчестве присутствовала всегда, - отметил в интервью Фаррух Негматзаде, - В Таджикистане я много работал с международными и общественными организациями, которые занимались правами детей и их здоровьем. Наверное, поэтому Международный Детский фонд Pinocchio Foundation заинтересовался моим творчеством и пригласил меня в Коллоди – городок в Тоскане, который считается родиной сказочного героя Пиноккио, знакомого нам как Буратино».

По словам художника, цель проекта - ознакомление итальянских детей со страной, культурой и традициями таджиков.

«В Италию я приезжаю уже третий раз по приглашению Pinocchio Foundation, - пояснил Фаррух Негматзаде, - На этот раз мне предстояло разрисовать и оформить помещения внутри парка Пиннокио в Коллоди, где на различные мероприятия собирается огромное количество детей. Через Пиноккио - сказочного героя известной сказки, дети могут узнать о нашей древней культуре, поэтому через свои работы я старался показать красоту Таджикистана».

Первая фреска называется «Путешествие Пиноккио в страну таджиков», где изображено знакомство героя с таджикскими детьми. Так как проект был завершен в дни празднования международного праздника Навруз, последнюю фреску художник посвятил этому светлому весеннему празднику и назвал «Навруз с Пиноккио в Таджикистане». На табличке к этой работе представлена подробная информация о значимости и истории Навруза для иранских народов.

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По словам художника, одна роспись сделана в помещении, а остальные в экстерьере - под открытым небом.

«В работе я использовал итальянские акриловые краски, а покрытие обработал термоводостойким составом, который защитит фрески и в дождь, и от солнца», - пояснил Негматзаде.

Парк Пиноккио (Parco Pinocchio) в итальянском городке Коллоди (Collodi) был основан в 1956 году и его за это время посетили более 7 миллионов человек. Парк Пиноккио - не только парк развлечений. Здесь дети попадают в настоящую страну детства. Их ждут страна игрушек, скульптуры персонажей сказки, театральные сцены, постоянно присутствующие аниматоры. Теперь посетителей парка ждут и фрески, с помощью которых они могут мысленно попасть в далекий Таджикистан.

В 2011 году деревянный человечек Пиноккио, герой сказок писателя Карло Коллоди (Карло Лоренцини взял псевдоним родного городка), отметил свой 130-летний юбилей. По мотивам этой сказки, граф Алексей Толстой написал сказку про Буратино, ставшую любимой в странах бывшего Союза.

Фаррух Негматзаде родился в 1959 году в Душанбе. В 1983 году он окончил школу живописи и рисунка МГАХИ имени В.И.Сурикова в Москве. В творчестве художника мы можем увидеть горные пейзажи, жителей отдаленных районов, природу и животных Таджикистана, красоту таджикских женщин. Его работы экспонировались не только в Таджикистане, но в США и других странах.

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