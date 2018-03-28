Матч заключительного тура отборочного раунда Кубка Азии-2019 в группе «F» между национальными сборными Филиппин и Таджикистана, который состоялся сегодня в Маниле, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Таким образом, наша сборная не смогла завоевать путевку на финальную часть Чемпионата Азии – 2019.

До матча

Перед заключительным туром отборочного раунда Кубка Азии-2019 расклад был таков: турнирную таблицу в группе «F» возглавляла сборная Филиппин, в активе которой было 9 очков. Сборные Йемена и Таджикистана, набрав по 7 очков, расположились соответственно на второй и третьей строчках. Для выхода в финальную часть Кубка Азии, которая в январе следующего года пройдет в ОАЭ, нашу национальную сборную в матче с Филиппинами устраивала только победа.

Подготовку к этой встрече сборная Таджикистана провела в Китае.

«У нас достаточно информации о сборной Филиппин. Мы уже играли в Душанбе. Сборная Филиппин достаточно хорошо прогрессирует, и я с большим уважением отношусь как к главному тренеру Томасу Дули, так и к команде в целом. Мы сами себя загнали в такую ситуацию, что нам нужна только победа для выхода в финальную часть Кубка Азии. Задачу с нас никто не снимал. У некоторых ребят были микротравмы, сейчас все здоровы, все в строю и готовы к завтрашнему бою. Мы знаем силу сборной Филиппин, прекрасно понимаем, с чем мы сталкиваемся и должны играть только на победу. Игра будет очень сложная», - сказал в преддверии решающего матча главный тренер сборной Таджикистана Хаким Фузайлов.

Матч

Как и предполагал Фузайлов, решающая встреча двух команд за выход в финальную часть ЧА-2019 получилась непростой. Первый тайм остался за хозяевами поля, которые часто атаковали. Однако извлечь выгоду от атак филиппинцы не смогли.

Во втором тайме сборная Таджикистана перехватила инициативу и стала раз за разом угрожать воротам соперника.

На 64-й минуте защитник сборной Филиппин остановил проход Нуриддина Давронова в штрафной, нарушив правила. Пенальти реализовал Ахтам Назаров.

К сожалению, удержать столь нужный счет наша команда не смогла. На 74-й минуте игры атака хозяев справа завершилась навесом в зону вратарской, где Кевин Ингресо головой отправил мяч в ворота сборной Таджикистана.

Окончательный счет был установлен на 90-й минуте, когда за игру рукой в зоне вратарской арбитр назначил пенальти в наши ворота.

Удар Филиппа Янгхасбанда также был точен. Итог матча – 2:1 в пользу хозяев. Таджикистан сходит с дистанции, Филиппины – в финальной части Кубка Азии.

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