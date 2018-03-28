АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 МАРТА 2018 ГОДА

- В театре оперы и балета им. Айни состоится опера Рахманинова «Алеко». Начало 16:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 МАРТА

1936 – В Таджикистане открыт научно-исследовательский институт местных стройматериалов.

2013 - В Таджикистане образован государственный институт изобразительного искусства и дизайна.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 МАРТА

1942 - Родилась ученый-языковед, Заслуженный работник Таджикистана профессор Мавлудахон Абдуллаева (ректор Таджикского государственного института языков (1991 – 2004 гг).

1946 - Родилась певица Махбуба Бохирова.

1954 - Родился журналист Сунатуллои Абдулло.

1956 - Родился журналист, лауреат премии Лохути Шавкат Мухаммадиев.

1962 - Родился ученый Хайрулло Сафаров.

1963 - Родился доктор медицинских наук Рахматулло Рахмонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, (выше 2500м снег), гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 9-14 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 3-8 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах ночью и утром местами дождь, днем преимущественно без осадков, в горных районах осадки (дождь, снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-15 тепла.