С целью содействия налаживанию торгово-экономического сотрудничества, а также развития отношений в сферах культуры и туризма между Индонезией и Таджикистаном, посольство Индонезии в РТ (с офисом в Астане), планирует принять участие в ежегодной Международной универсальной выставке - 2018 в Душанбе с 29 по 31 марта.

Три крупные компании из Индонезии планируют принять участие в выставке: ТОО «Tunas Baru Lampung» (пальмовое масло, маргарин, кофе), ТОО «Sumatera Siberia Kompaniya» (кофе, чай, растительное масло) и ООО «Mayora» (кофе Torabika Cappucino и другие потребительские товары, такие как закуска и лапша быстрого приготовления).

«Таджикистан является одним из неизведанных рынков с огромным потенциалом в Центральной Азии, что является основной причиной, по которой мы хотели бы продвигать нашу индонезийскую экспортную продукцию здесь», - сказал посол Индонезии в РТ г-н Рахмат Прамоно.

По словам посла, торговые отношения между Индонезией и Таджикистаном демонстрируют многообещающую оценку, неуклонно растущую с течением времени.

«Двусторонняя торговля между двумя странами выросла на 135% - до 2,7 млн. долларов США в 2017 году», - сказал он.

В настоящее время крупнейшими экспортными продуктами Индонезии в Таджикистане являются мыло, кофе, чай, моющие средства, текстиль и одежда.

Между тем, Индонезия, в основном, импортирует из Таджикистана ткани, волокно и панели.

Посол подчеркнул, что сегодняшние цифры двусторонней торговли не отражают истинный потенциал двух стран.

«Для дальнейшего изучения неиспользованного потенциала между двумя странами посольство хотело бы пригласить таджикских предпринимателей принять участие в 33-й выставке Trade Expo Indonesia (TEI) в BSD City в Тангеранге с 24 по 28 октября 2018 года», - добавил он.

По словам начальника экономического отдела посольства, г-на Торанга Пакпахана, в дополнение к экспортным продуктам, индонезийский стенд на выставке расскажет о самых интересных туристических направлениях этой страны, в частности, о Бали и Ломбоке.

«В настоящее время Индонезию ежегодно посещают около 300 туристов из Таджикистана», - сообщил он.

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