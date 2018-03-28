Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, предоставляет 2 миллиона долларов США для поддержки расширения деятельности компании "Таджеро" - одной из крупнейшей в Таджикистане торговой компании по импорту и дистрибуции продуктов питания.

Эта поддержка оказывается с целью содействия развитию цепочки поставок продуктов питания и дальнейшему росту малых и средних предприятий, которые сотрудничают с «Таджеро», сообщили в IFC.

“Мы ожидаем, что данная инвестиция поможет нам оптимизировать расходы, увеличить доступность нашей продукции большему количеству потребителей и предоставить нашим клиентам ещё более широкий ассортимент товаров. Мы планируем в будущем увеличить продажи за счёт продукции местного производства и расширить сотрудничество с местными торговыми точками», - отметил учредитель «Таджеро» Абдурахмон Гайбуллозода.

Компания планирует сотрудничать с более 6,5 тыс. микро, малыми и средними розничными клиентами, половина из которых находятся вне столицы страны.

«Данная инвестиция созвучна стратегии IFC по содействию странам с переходной экономикой в развитии сектора розничной торговли, которая является ключевой для создания рабочих мест, снижения цен на продовольствие и другие товары первой необходимости, а также для повышения местных стандартов бизнеса», - считает руководитель IFC в Таджикистане Манижа Мамаднабиева,

Деятельность "Таджеро" направлена на потребителей с низким и средним уровнем доходов, а разветвлённая сеть позволяет компании осуществлять максимально возможное присутствие товаров, как в городах, так и в отдалённых населённых пунктах Таджикистана. Развитие местной сети поставок будет содействовать улучшению местных стандартов и повышению доступности импортируемых товаров, одновременно предоставляя потребителям доступ к более качественным и безопасным продуктам.

IFC, входящая в группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, деятельность которого направлена на поддержку частного сектора на развивающихся рынках. Работая с более чем 2000 компаниями по всему миру, мы используем наш шестидесятилетний опыт, чтобы создавать возможности там, где это необходимо. В 2017 финансовом году мы инвестировали на развивающихся рынках почти $19.3 миллиардов, предлагая частному сектору наши капитал, экспертизу и влияние для решения важнейших задач в области искоренения крайней бедности и повышения всеобщего благосостояния.

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