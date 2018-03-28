После проигрыша в заключительном туре отборочного раунда Кубка Азии-2019 от сборной Филиппин (1:2) и невыхода команды в финальную часть турнира главный тренер сборной Таджикистана Хаким Фузайлов попросил извинения у болельщиков и подал в отставку, сообщает ФФТ.

«В первую очередь, я хотел бы попросить извинения у всех болельщиков сборной Таджикистана, которые поддерживали команду на протяжении всего отборочного цикла. К сожалению, результат неудовлетворительный. Мы не смогли пробиться в финальную часть турнира», - сказал после матча с Филиппинами Хаким Фузайлов.

Он попросил не фокусировать внимание на игроках, а акцентировать все на ошибках главного тренера.

«Я беру всю ответственность за отсутствие результата на себя и подаю в отставку. При этом я благодарен руководству Федерации футбола Таджикистана за созданные условия для работы и для подготовки к отборочным матчам Кубка Азии-2019. За то время, что я руля сборной, были выполнены все условия – зарубежные сборы, товарищеские матчи. Все было на высшем уровне. Спасибо за сотрудничество ФФТ и хочу еще раз попросить прощения у всех болельщиков за то, что не смог оправдать их ожидания. К большому сожалению, я не справился с поставленной задачей. Прошу от общественности не так сильно фокусировать внимание на игроках, а акцентировать все на ошибках главного тренера», - сказал он.

Фузайлов считает, что сборной Таджикистана не хватило лишь одной победы.

«Считаю, что сборная Таджикистана заслуживала выхода в финальную часть Кубка Азии, но, увы, не получилось, не хватило одной победы. Хочу пожелать успехов сборной страны в следующем цикле. Желаю успехов и руководству Федерации футбола Таджикистана, которое делает очень многое для развития футбола в стране», – сказал Хаким Фузайлов.

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