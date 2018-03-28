Международное сообщество должно принять меры по предотвращению поставок оружия боевикам в Афганистане, заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов.

"Очень важно, чтобы международное сообщество предприняло соответствующие меры по предотвращению поставок вооружения различного рода террористическим и экстремистским группировкам в Афганистане", — сказал Аслов, выступая на международной конференции по Афганистану в Ташкенте, передает CA-News.

Международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" проходила в Ташкенте 26-27 марта.

Кроме того, в своей речи, Аслов также затронул вопросы передвижения афганских боевиков на север Афганистана.

По словам главы МИД Таджикистана, продвижение террористов на северные территории Афганистана вызывает серьезное беспокойство Таджикистана.

"Активизация деятельности террористических группировок, их продвижение в северные районы Афганистана, в особенности на территории, граничащие с Таджикистаном, увеличение количества сторонников ИГИЛ, а также участие определенного количества граждан постсоветских республик в террористических группировках и движениях, присутствующих в Афганистане… вызывает наше серьезное беспокойство", - сказал Аслов.



На прошлой неделе командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Никольсон заявил, что Россия поставляет оружие "Движению Талибан" через афгано-таджикскую границу. МИД РТ опроверг заявление американского военного.

«Таджикистан никогда не признавал легитимность «Движения Талибан» и, будучи сторонником поиска путей скорейшего мирного разрешения афганского конфликта, никогда не предоставлял свою территорию третьим странам для осуществления подобных действий, противоречащих основополагающим подходам и принципиальной позиции страны в вопросах мира и безопасности», – отмечалось в заявлении внешнеполитического ведомства Таджикистана.

На конференции отмечалось, что использование некоторыми геополитическими силами сложившейся в Афганистане ситуации в своих целях препятствует стремлениям улучшить обстановку в этой стране. Вследствие этого создаются условия для более глубокого продвижения боевиков террористических организаций по территории Афганистана и превращения его в их полигон.

Афганистан расположен в важном трансграничном регионе. В сотрудничестве с этой страной больше всего заинтересованы государства Центральной Азии. На конференции главы внешнеполитических ведомств Центральноазиатских стран выразили готовность задействовать все возможности в этом направлении.

По итогам конференции ее участники подписали Ташкентскую декларацию. В этом документе отражены такие благие цели, как обеспечение мира и безопасности в регионе, укрепление сотрудничества во всех сферах, дальнейшее расширение отношений добрососедства.

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