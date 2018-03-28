Ожидается, что летом и осенью текущего года Хатлонскую область Таджикистана посетят три группы туристов, каждая из которых состоит из 100 человек. А доберутся они туда по железной дороге.

Таджикская туристическая компания «Ориент Адвентур» наладила сотрудничество с немецкой компанией «Lernidee Erlebnisreisen GmbH», которая занимается организацией туров в страны Центральной Азии на поезде, - сообщили «АП» в Комитете по развитию туризма РТ.

В Комитете отметили, что в связи с открытием железной дороги Термез-Бохтар (Курган-Тюбе) эти две компании намерены в июне, августе и в октябре этого года организовать тур в Хатлонскую область для трех туристических групп, каждая из которых будет состоять из более 100 человек.

По данным Комитета, Хатлонская область очень подходит для развития экологического, исторического и культурного туризма.

«Мавзолей Мир Саида Али Хамадони в Кулябе, крепость Хулбук в Восе, гробница Ходжи Мешхеда в местности Чилучоршашма в Шахритусском районе, мавзолей Зайналобуддина в районе Дусти, мавзолей Хазрата Султана в Ховалинге, водопад Сари Хосор в Бальджувоне, местность «Чилдухтарон» в Муминабадском районе и десятки других мест привлекают внимание многих отечественных и иностранных туристов», - отметили в Комитете.

Туристы, которые побывали в Худжанде в прошлом году Комитет по развитию туризма 1 /2

По данным источника, в настоящее время Комитет по развитию туризма публикует многочисленные информационные материалы, в которых рассказывается о достопримечательностях Хатлонской области.

Туристическая компания «Lernidee Erlebnisreisen GmbH» имеет большой опыт работы с туристами, путешествующими в Среднюю Азию и другие страны. У компании есть собственный поезд ORIENT-SILKROADEXPRESS, который и доставит туристов в Хатлон.

Впервые в прошлом году эта компания привезла группу из 100 туристов из Соединенных Штатов, которые посетили город Худжанд.

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