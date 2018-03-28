Улучшение участка, протяженностью 40 км, включает расширение дороги с двух до четырех полос

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил грант в размере 90 миллионов долларов США для дополнительного финансирования реабилитации 40 км участка дороги, связывающей столицу Душанбе и Бохтар (Курган-Тюбе).

Этот грант из средств Азиатского фонда развития АБР предоставлен в рамках проекта по улучшению коридоров ЦАРЭС 2, 5 и 6, одобренного в октябре 2016 года, сообщили в представительстве АБР в РТ.

«Автодорожный транспорт играет важную роль в экономическом развитии Таджикистана, развитии инвестиций, создании рабочих мест и сокращении бедности в стране», - отметил специалист по транспорту в Департаменте АБР по Центральной и Западной Азии Камел Бухмад. - Дополнительное финансирование поможет не только в создании экономических коридоров через развитие транспорта, но и усилит потенциал страны в содержании инфраструктуры».

Дорога Душанбе – Бохтар (Курган-Тюбе), по которой проезжают около 10 тысяч машин в день, является частью стратегической связи между севером и югом, одной из наиболее загруженных дорог в стране и частью коридоров 2, 5 и 6 по программе Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Улучшение участка, протяженностью 40 км, от Чашмасорона до Бохтара включает расширение дороги с двух до четырех полос, новое дорожное покрытие и строительство современных средств безопасности дорожного движения.

Дополнительное финансирование также поддержит программу Минтранспорта по улучшению безопасности дорожного движения национальной дорожной сети, что может включать улучшение существующих туннелей, перекрёстков, опасных мест и поврежденных участков покрытия.

В 2018 году АБР отмечает 20-летие сотрудничества с Таджикистаном. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме около 1,6 миллиардов долларов США в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи. Партнерство АБР с Таджикистаном, которое началось в 1998 году, восстановило или построило новую транспортную и энергетическую инфраструктуру в стране, помогло в социальном развитии, расширило сельскохозяйственное производство и поддержало развитие регионального сотрудничества и торговли.

АБР посвящает себя делу сокращения уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе через всеобъемлющий экономический рост, экологически устойчивый рост и региональную интеграцию. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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