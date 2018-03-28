День траура по погибшим в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался в России. Ряд учреждений культуры и коллективов решили перенести развлекательные программы, запланированные на 28 марта, многие телеканалы и радиостанции откажутся от рекламы и изменят сетку вещания. В российских регионах также отменят развлекательные мероприятия, в ряде городов пройдут памятные акции. В Кемерове в этот день простятся с погибшими.

В Таджикистане в посольстве России в Душанбе открыта Книга соболезнований с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 28 марта, с 10.00 до 12.30 29 марта.

Также люди продолжают приносить цветы и мягкие игрушки к зданиям представительств России в регионах Таджикистана, в том числе к Генконсульству РФ в Худжанде.

Таджикистанцы также выражают свою солидарность с Кемерово в соцсетях, размещая хештеги #Кемеровомыстобой #Скорбимвместе #Таджикистанскорбит на своих аватарках.

Люди несут цветы к Генконсульству РФ в Худжанде Фото Бахрома Файзуллаева 1 /4

Сегодня в Кемерове пройдут первые похороны 15 человек, погибших при пожаре. Средства на захоронение выделяют власти Кемеровской области. Ранее губернатор Аман Тулеев на заседании оперативного штаба говорил, что семьи жертв пожара получат по 1 млн рублей и по 2 млн рублей, если погибших двое, сообщает ТАСС.

Ожидается, что прощание с погибшими будет проходить по всему городу - в часовнях, в залах, в храмах.

Также будет организована поминальная служба по погибшим детям из поселка Трещевский Кемеровской области. "По моей информации, все дети погибли, мы сейчас находимся на опознании, нам их еще не отдавали. По детям мы <…> планируем организовать поминальную службу и окажем любую помощь родным и близким", - сказал отец Алексей Соловьев, благочинный Топкинского округа, в который входит поселок Трещевский.

В регионах России в день траура продолжатся памятные акции по погибшим. В Симферополе будут возлагать цветы к специально оборудованному месту на площади Ленина, куда крымчане начали приносить гвоздики, розы и игрушки уже во вторник. В Сочи утром состоится митинг памяти в районе народного мемориала, куда за вторник сочинцы принесли сотни игрушек и букетов цветов. В Ростове-на-Дону в конгресс-холле Донского государственного технического университета организуют сбор средств, их перечислят на расчетный счет помощи пострадавшим при пожаре в Кемерове, а вечером заслуженные артистки России Анита Цой и Ольга Кормухина исполнят песни в рамках творческого вечера памяти.

В Кабардино-Балкарии мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа, который отмечается 28 марта более 20 лет и является в республике выходным днем, перенесены на 30-31 марта, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. Основные мероприятия в регионах Уральского федерального округа (УрФО) прошли 27 марта. В среду в курганском Детском парке пройдет акция "Час тишины". В Челябинске организуют мемориальное шествие "Тишина", оно начнется в 16:00 (14:00 мск) у кинотеатра "Знамя", сообщили организаторы.

В регионах Сибири, как и во всех субъектах, будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В Томске, например, перенесли концерт Ирины Аллегровой. В Омске в сквере "Дружба народов" состоится траурный митинг в память о погибших.

В день национального траура в Оренбургской области пройдет единая минута молчания, о которой объявят по радио и телевидению. В Казани в этот день отменены мероприятия, приуроченные к 150-летию Максима Горького. В Саратовской области решено перенести визит делегации из Республики Корея, запланированный на 28 марта, на более поздний срок. В Пермском крае в связи с трауром учреждения культуры региона отменили или заменили комедийные и юмористические постановки и выступления.

В Тамбове у дворца спорта "Кристалл" будет организована Стена скорби. В 10:00 по мск жители почтут память погибших на пожаре в "Зимней вишне" минутой молчания, а в течение всего дня все желающие могут возложить цветы и зажечь свечи, сообщает администрация Тамбовской области.

В большинстве регионов центра и Северо-Запада России люди продолжат возлагать цветы к стихийным мемориалам. В Санкт-Петербургском Доме национальностей в день траура вновь будет открыта Книга памяти, где любой петербуржец может выразить соболезнования в связи с трагедией в Кемерове. В конце недели ее планируют направить в правительство Кемеровской области.

Пожар в произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно.

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