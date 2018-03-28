В Туркменистане заблокировали 29 тыс. из 30 тысяч выданных гражданам страны карт Visa. Об этом 27 марта сообщили «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ) со ссылкой на источники в банковской сфере.

По их словам, «Внешэкономбанк» осуществил одновременную блокировку карт в середине февраля. Возможность пользоваться картами Visa сохранилась лишь примерно у тысячи частных лиц и бизнесменов, приближенных к семье президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. По некоторым данным, в Ашхабаде уже появились посредники, которые могут посодействовать в разблокировке карты за деньги.

АНТ свидетельствуют, что в банках собираются сотни владельцев карт, желающих узнать причины блокировки. Чтобы побеседовать с банковскими служащими, им приходится долго стоять в очередях. На сайте объявлений Vestniktm стали появляться предложения отстоять банковскую очередь за сумму от 40 манатов ($3).

Гражданин, пожелавший остаться анонимным, рассказал журналистам, что его жена, проходящая обучение в вузе одной из стран СНГ, использовала карту Visa своей матери. Карты родителей использовали и многие другие студенты, которым нужна финансовая поддержка семьи. В их случаях причиной блокировки было названо незаконное использование карты другим лицом. «Нам нужно оплачивать учебу, на носу — защита диплома, имеются все необходимые доказательные документы — справки с работы, с института, а также подтверждающие родство», – подчеркнул собеседник АНТ. Он добавил, что в наказание за передачу карты дочери «Внешэкономбанк» лишил его тещу также права на пересылку денег через Western Union. Таким образом, его жена сейчас никаким путем не может получить деньги от родных.

Карты Visa появились в Туркменистане в 1994 году. Изначально ими имели возможность пользоваться только иностранцы, а через четыре года «Внешэкономбанк» разрешил использовать карты гражданам, которые выезжают за рубеж сами или отправляют туда своих детей. При этом на использование карт за рубежом устанавливаются лимиты, регулярно появляются сообщения о полном прекращении обслуживания карт.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus