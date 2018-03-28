Военная прокуратура Кыргызстана выявила хищение 37 миллионов сомов ($543 тыс.), выделенных на военные нужды. Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Прокуроры установили, что в 2015 году из бюджета было выделено 70 миллионов сомов (более $1 млн) на восстановление некоего стратегического военного объекта. Однако 37 миллионов из этой суммы были потрачены нецелевым образом. На 28 миллионов были закуплены товары и услуги, не связанные с восстанавливаемым стратегическим объектом, девять миллионов были похищены путем завышения стоимости товаров и услуг.

Подозреваемых в деле пока не появилось. Однако прокуратура связывает хищение с деятельностью госпредприятия «Аскер Курулуш». Сотрудники этого предприятия в 2015 году стали фигурантами уголовного дела вместе со снятым с должности министром обороны Абибиллой Кудайбердиевым. Гендиректора «Аскер Курулуш» задержали с поличным при попытке дать взятку за прекращение прокурорских проверок. В 2016 году в отношении главы предприятия возбудили еще одно дело. О вынесении приговоров по этим делам до сих пор не сообщалось.

Марат Кенжисариев, в 2015-2016 годах возглавлявший Госкомитет по делам обороны (Минобороны после отставки Кудайбердиева реорганизовали), в беседе с Радио «Азаттык» уточнил, что 70 миллионов сомов в 2015 году были выделены на ремонт аэродрома «Фрунзе-1». «Эти факты произошли еще при министерстве обороны, я тогда занимал должность заместителя председателя Генерального штаба Вооруженных сил республики, и не занимался этими вопросами», – подчеркнул Кенжисариев.

Тем временем в декабре 2017 года был вынесен приговор еще одному бывшему министру обороны Кыргызстана — Таалайбеку Омуралиеву. Он занимал этот пост до Кудайбердиева. Суд признал Омуралиева виновным в незаконном выделении «Аскер Курулуш» пяти миллионов сомов и приговорил его к штрафу в том же размере.

Сейчас Государственный комитет по делам обороны Кыргызстана возглавляет Мирбек Касымкулов. Он был назначен на этот пост 14 марта 2017 года.

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