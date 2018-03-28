Таджикистанец Азизджон Азими вошел в список «30 до 30» журнала Forbes и стал первым представителем Таджикистана в истории этого списка.

Азизджон Азими является основателем и председателем Таджикской неправительственной организации Tajrupt, деятельность которой направлена на расширение прав и возможностей молодежи в стране.

В качестве первой НПО из Центральной Азии, получившей финансовую поддержку от Европейского фонда пожертвований, они организовали Внеклассный ресурсный центр, в котором участники обсуждают такие темы, как гендерное равенство, свободные СМИ и предпринимательство, сообщается на сайте Forbes.

Азими самый молодой выпускник Нью-Йоркского университета в 2016 году, является кандидатом MBA / MPP с двойной степенью Высшей школы бизнеса Стэнфорда и Гарвардской Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди.

«АП» уже писала об Азимджоне: о том, как в 11 лет он уехал на учёбу в США, как за четыре года получил два «красных» диплома бакалавра, о президентстве в модели ООН Нью-Йоркского Университета, о Гарварде.

«30 до 30» — так называется ежегодный рейтинг журнала Forbes, в котором рассказывается о молодых предпринимателях. В этом списке 8 номинаций, в частности, социальное предпринимательство, в который и вошел Азизджон Азими.

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