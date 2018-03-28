Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился 28 марта приспустить государственные флаги и отменить показ развлекательных передач в стране, сообщает Росбалт.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое решение принято «в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово».

«В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах», — говорится в сообщении.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По данным МЧС, в нем погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

В Кемеровской области был объявлен трехдневный траур по погибшим. Кроме того, траур объявили в нескольких других регионах и городах России.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об общенациональном трауре сегодня, 28 марта.