Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Пенджикент.

В Пенджикенте он примет участие в торжествах по случаю празднования Навруз, официальном открытии различных объектов, а также ознакомится с социально-экономическим развитием региона, - сообщает пресс-служба главы государства.

По прибытию в Пенджикент Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ «Айни-Рудаки» и реконструированной подстанции «Рудаки».

В Центре управления подстанции, президент нажатием на символическую кнопку, дал старт работе данного объекта.

Было отмечено, что через подстанцию «Рудаки» есть возможность передачи электроэнергии в Самаркандскую область Узбекистана и получения электроэнергии из Узбекистана.

Линия электропередачи 220 кВ «Айни-Рудаки» берет свое начало с подстанции «Айни» в районе Айни и протягивается до подстанции «Рудаки» в Пенджикенте.

Генеральным подрядчиком проекта является китайская компания ТВЕА.

После реконструкции мощность подстанции «Рудаки» увеличилась в два раза и улучшилась ситуация с потерей электроэнергии.

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