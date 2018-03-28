Фотограф из Кемерово смог вывести из горящего кинотеатра в ТЦ "Зимняя вишня" 30 человек благодаря противогазу в реквизите.

Газета "Комсомольская правда" утверждает, что журналисту удалось случайно столкнуться с фотографом по имени Евгений в штабе родственников пострадавших и погибших. Тот попросил не писать о нем, как о герое, и не называть фамилий.

Евгений: «Ребята, не пишите про меня как про героя...» Фото: СОЦСЕТИ

Когда начался пожар, фотограф воспользовался противогазом в своем реквизите и побежал в кинотеатр. Благодаря опыту проведения квестов ему удалось быстро собрать присутствовавших на сеансе детей вокруг себя и вывести их через дымовую завесу.

Издание уточнило, что подробности спасения пока не раскрываются по требованию следствия.

"Мы спросили его, - почему ты и наших детей не спас. И он сказал, что даже не мог подумать, что там, в других залах, они могут остаться, запертые и без помощи. И я ему все равно благодарна. За тех малышей, кого он сохранил для других родителей", - сказала женщина, потерявшая в пожаре двух детей.

Сам Женя на своей страничке в соцсети написал очень кратко:

«Ребята, я в порядке. Знаю, что многие потеряли детей. Приношу свои соболезнования тем, чьих детей не успели спасти».

Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта на четвертом этаже. В течение дня сотрудники спасательных служб пытались пробраться к очагу возгорания, однако это удалось сделать лишь ближе к вечеру. По последним данным, в результате трагедии погибли 64 человека, 67 пострадали. Всего в СК поступило 67 заявлений о пропаже людей.

В настоящий момент по факту трагического инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По делу о пожаре уже задержаны пять человек. Среди них охранник центра, который не включил систему оповещения при пожаре.