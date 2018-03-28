Авиационные скандалы между авиаторами Таджикистана и России происходят не первый раз перед летним сезоном в конце марте, и в октябре - накануне зимнего лётного сезона. Так, произошло и в нынешнем марте.

Дежавю: так было в апреле 2017-го

На днях Минтранс России уведомил авиационные власти Таджикистана об окончании с 5 апреля временного допуска таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» к полетам по маршруту Худжанд — Москва (3/7).

Российский Минтранс также предлагает до апреля провести консультации авиационных властей России и Таджикистана в Москве, чтобы разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию вокруг полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан.

Российские СМИ, со ссылкой на министра транспорта России Максима Соколова, сообщают, что российская сторона ожидает результатов от переговоров с авиавластями Таджикистана до 5 апреля.

Однако, таджикские авиавласти просят отсрочить консультации: не готовы, мол.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Агентства гражданской авиации Таджикистана Азиза Набизода, авиавласти Таджикистана планируют пригласить российских представителей на переговоры, как только завершатся "внутренние организационные процессы".

"Как известно, между нашими странами в этом вопросе есть некоторые проблемы, и стороны хотели встретиться 22-23 марта, чтобы обсудить пути возможного решения. Но дело в том, что руководство Агентства гражданской авиации было назначено лишь в начале февраля, и сейчас у нас до сих пор идет организационный процесс внутри ведомства, - отметил Набизода. - Поэтому к встрече мы пока не готовы, о чем в ближайшее время проинформируем наших российских коллег".

Россия и Таджикистан ограничивают авиаперелеты не впервые. Так, в апреле 2017 года Минтранс РФ запретил ряд рейсов таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в Россию в ответ на отказ авиавластей Таджикстана согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и "Уральских авиалиний".

«Системная кампания»?

27 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» в опубликованном на своем сайте пресс-релизе указала, что подозревает авиавласти Таджикистана в «системной кампании», направленной на выдавливание с рынка авиаперевозок российских авиакомпаний.

Об этом говорится в пресс-релизе «Официальная позиция авиакомпании «Уральские авиалинии» в связи с отказом авиационных властей республики Таджикистан согласовать расписание полетов на сезон весна-лето 2018 г.».

«Авиационные власти Таджикистана своими действиями нарушают права назначенных перевозчиков российской стороны, а именно авиакомпании «Уральские авиалинии», необоснованно запрещая выполнение исторических рейсов и нарушая исторически сформированный баланс в пользу Таджикских перевозчиков. Складывается впечатление, что это системная кампания, направленная на выдавливание с рынка российских перевозчиков с целью монополизации рынка», - говорится в пресс-релизе.

Между тем, пассажиры «Уральских авиалиний» на форумах в соцсетях, как в России, так и в Таджикистане, указывают, что постоянно испытывают неудобства, связанные с опозданиями и изменениями графиков полетов.

Источник в Международном аэропорту Душанбе заявил «АП», что представители «Уральских авиалиний» «зачастую, практически каждые два-три дня, просят внесения изменений в свой график полетов».

«Это создает не только проблемы для пассажиров, но и для обслуживающего аэропорта», - подчеркнул источник в МАД.

По словам специалиста Минтранса Таджикистана, «Уральские авиалинии» не выполняют Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления госуслуги по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, который в мае 2015 года утвердил Минтранс России.

«В соответствии с этим документом при выполнении менее 80% полетов от общего количества запланированных рейсов по определенному направлению по вине авиаперевозчика он может быть лишен допуска на полеты в течении двух последующих сезонов», - отметили в таджикском транспортном ведомстве.

История вопроса

В начале марта Росавиация приняла решение, согласно которому таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» должны использовать другие воздушные трассы и лететь более длинным маршрутом.

Минтранс Таджикистана незамедлительно обратился с письмом-возражением на решение Росавиации.

«Ответа не последовало, и авиационные власти приняли ответные «адекватные зеркальные меры»: с 16 марта для российских авиакомпаний, работающих на линиях авиасообщения между российскими и таджикскими городами, были изменены точки «входа и выхода» в пределы Таджикистана. Соответственно, время полета для российских авиакомпаний в города Таджикистана также увеличилось, в среднем до получаса», - заявили тогда в Минтрансе.

Азиз Набизода в интервью «АП» отметил, что скандал авиационных властей России и Таджикистана происходит на фоне невыдачи разрешения на выполнение полетов авиакомпанией «Уральские авиалинии» в республику из российской Перми: в истекшем в воскресенье зимнем сезоне «Уральские авиалинии» не получили разрешения на полеты по маршруту Душанбе-Пермь.

Между тем, на данный момент по маршрутам Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд и Жуковский - Куляб не летает ни одна авиакомпания, а рейс Челябинск - Душанбе выполняется на основе разовых разрешений, и российская сторона требует предоставить постоянное.

Эксперты считают, что российская сторона в споре с Таджикистаном, как и в разгоревшимся недавно с узбекскими авиационными властями, находится в более выгодном положении.

«В этих спорах каждая из сторон «тянет одеяло на себя», а в проигрыше остаются пассажиры. И каждый раз вопрос решается только взаимными уступками…», - отметил источник в Минтрансе РТ.

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