Cотрудники таджикской таможни на посту «Нижний Пяндж», вблизи таджикско-афганской границы, задержали и досмотрели большегрузную автомашину марки «Дулан». В ней был обнаружен чемодан с героином.

Как сообщается на сайте таможенного деомства, после проведенной экспертизы изъятого из чемодана вещества было установлено, что это героин (диацетилморфин) общим весом 1 кг 941,9 гр.

с сайта Таможенной службы Республики Таджикистан

В ходе допроса водитель грузовика - гражданин Таджикистана Дж.Ф., 1982 г.р., заявил, что 20 марта, когда он с другом (тоже водитель) возвращался из Афганистана после доставки партии цемента, гражданин Афганистана по имени Шамс попросил их доставить в Таджикистан чемодан якобы с тканями.

"После ареста автомобиля и конфискации наркотического вещества в оперативном порядке начались поиски лиц, подозреваемых в наркоторговле, и 21 марта сотрудниками таможни в Душанбе были задержаны два гражданина Афганистана", - отмечается в сообщении.

с сайта Таможенной службы Республики Таджикистан

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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