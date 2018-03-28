В Таджикистане к посольству России в Душанбе люди продолжают нести цветы и игрушки. Также люди продолжают приносить цветы и мягкие игрушки к зданиям представительств России в регионах Таджикистана, в том числе к Генконсульству РФ в Худжанде.
Таджикистанцы также выражают свою солидарность с Кемерово в соцсетях, размещая хештеги #Кемеровомыстобой #Скорбимвместе #Таджикистанскорбит на своих аватарках.
В посольстве России в Таджикистане также открыта Книга соболезнований.
Сегодня в России День траура по погибшим в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В Кемерово сегодня простились со многими погибшими.
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