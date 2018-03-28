АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 МАРТА 2018 ГОДА

- В Душанбе в комплексе «Кохи Борбад» открывается международная универсальная выставка “Таджикистан-2018”. Время проведения выставки: 29-31 марта с 10-00 до 18-00.

- В посольстве России в Таджикистане будет открыта Книга соболезнований с 10.00 до 12.30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 МАРТА

1929 – Основан Союз потребкооперации «Точикматлубот».

1936 – Создан Союз архитекторов Таджикистана.

1949 – Пущена в эксплуатацию Нижне-Варзобская ГЭС.

1992 – Начались митинги на душанбинских площадях Шахидон и Озоди, противостояние которых переросло в майскую революцию.

2003 – Создана Ассоциация адвокатов РТ.

2007 - Распоряжением президента РТ центральный парк культуры и отдыха Душанбе переименован в Парк Рудаки.

2010 - В Таджикистане открыт новый микрофинансовый банк «Accessbank Tajikistan».

2012 - В Уголовный кодекс Таджикистана добавлена статья «Пытки».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью и утром местами дождь (выше 2500м снег), днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах дождь (ночью выше 2000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 14-16 тепла.