В Москве сегодня, 28 марта, умер народный артист России, певец и автор песен Олег Анофриев. О кончине актера сообщил его коллега по цеху артист Александр Олешко в своем Instagram.

Анофриеву было 87 лет. Артист знаком многим с детства. Благодаря ему обрели голос все герои «Бременских музыканты» - он был и за Атаманшу, и за Короля, Разбойников, Кота, Петуха, умудрившись каждому создать свой характерный образ. И влюбленный Трубадур был так убедителен благодаря ему бархатному баритону «Куда ты тропинка меня привела?». Кстати, за работу над этим мультфильмом Анофриев получил всего 330 рублей, сообщает Комсомольская правда.

Вообще он работал в четырех октавах - легко мог и басом, хотя классифицировался как тенор. Именно его голосом поют одновременно и Львенок, и Черепаха - «Я на солнышке сижу, и на солнышко гляжу». А сколько детей засыпало под его «Спят усталые игрушки» - несколько поколений.

Наибольшую популярность Анофриев получил в качестве музыканта, записав песни для фильмов «Земля Санникова», «Жили три холостяка», а также мультика «Сказка о попе и его работнике Балде».

В общей сложности за свою карьеру Анофриев исполнил роли более чем в пятидесяти фильмах, а также записал порядка полусотни песен для различных кинематографических и мультипликационных проектов. В 2004-м году Олег Анофриев получил звание народного артиста России.