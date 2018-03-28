В столице Таджикистана с 1 апреля за проезд в троллейбусах и автобусах нужно будет оплачивать единой проездной картой Citycard.

Представители компании Citycard сообщили о введении данной услуги на своей странице в соцсети в Фейсбук.

В столичной мэрии «АП» сообщили, что на данный момент валидаторы установлены в 285 троллейбусах и автобусах, курсирующих по столице.

Купить Citycard можно в терминале и в киосках, которые расположены на новых остановках общественного транспорта в столице.

Минимальная стоимость пластиковой карты Citycard - 7 сомони: 4 сомони уйдут за саму карту в компанию, а все остальные деньги должны ложиться на баланс картыи использоваться для поездок.

Одна поездка в автобусах и троллейбусах Душанбе стоит 1 сомони 20 дирамов.

Карту можно пополнять через терминалы компании Express Pay.

Горожане и гости столицы могут приобрести временную - на несколько поездок - карту: у водителей автобусов или троллейбусов, или в торговых центрах. Есть два вида таких временных карт: за 5 сомони на 4 поездки и за 10 сомони - на 8 поездок.

Живут эти карты недолго: срок жизни карт с пакетом на 4 поездки – 5 дней с момента осуществления первой поездки; карт с пакетом на 8 поездок – 10 дней с момента осуществления первой поездки.

В компании предлагают по возникающим вопросам касательно покупки и использования проездной транспортной карты обращаться по номеру +992 (44) 601 11 11.

Ранее Улугбек Каримов, директор проекта Citycard, сообщил «АП», что переход на электронную оплату и контроль будут осуществляться поэтапно.

Еще в прошлом, 2017 году, в Душанбе курсировали несколько автобусов и троллейбусов, где были установлены валидаторы.

Президент на открытии компании Citycard, 15 февраля 2018 года пресс-служба президента РТ

«Мы пока не отказываемся от контролеров, до тех пор, пока система не будет внедрена полностью. Кроме того, первое время они будут показывать пассажирам, как нужно пользоваться проездными картами», - сообщил Улугбек Каримов.

По его словам, в общественном транспорте не будет специальных турникетов, охранников. «Это будет в первую очередь на совести сами пассажиров, но и будет работать контрольная ревизионная комиссия, которая будет проверять пассажиров, тех, кто не оплатил за проезд, будут штрафовать», - сообщил тогда Каримов.

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