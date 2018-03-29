Сегодня СМИ узнали имена еще двух героев, которые спасали людей в Кемерово, рискуя собственными жизнями.

Как пишет телеграм-канал Mash, продавец обувного магазина этого ТЦ и охранник спасли как минимум 50 жизней.

Хуршед и Фарзон открыли запасной выход обувного магазина в тот момент, когда густой дым начал распространяться по этажу.

Мужчины, рискуя оказаться в ловушке, бросались в дым, где помогали людям, дезориентированным паникой и пожаром. Большинство спасенных — женщины и дети.

Несколько человек, которые решили оказать Хуршеду и Фарзону поддержку, смогли эвакуировать инвалидов-колясочников, сообщает "Россия 24".

«Я увидел дым и бегущих родителей с детьми. Я сразу вспомнил про своих - у меня их трое. Это было очень жутко. Мы бежали туда, откуда шел дым, и вели людей на улицу. Когда стало нечем дышать, нас вывели на улицу спасатели. На улице был хаос. Я видел женщину. Она стояла и повторяла, что потеряла троих детей там", - говорит герой.