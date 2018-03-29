Правительство Кыргызстана разработало Порядок учета, регистрации, оценки, хранения, использования и выкупа подарков лицами, на которых распространяется действие закона «О конфликте интересов», запрещающего чиновникам принимать подарки дороже десяти расчетных показателей, то есть 1000 сомов ($15), сообщает «24.kg».

Как пишет ИА Фергана, Закон «О конфликте интересов» был принят в декабре 2016 года и распространяется на лиц, занимающих государственные и муниципальные должности; руководителей любых госучреждений; лиц, не обладающих статусом государственного либо муниципального служащего, но работающих в государственных органах; сотрудников Национального банка Киргизии; лиц, временно замещающих отсутствующего государственного либо муниципального служащего.

Чиновникам разрешено принимать без ограничений только дипломатические подарки в рамках официальных мероприятий. При этом они обязаны уведомлять работодателя обо всех полученных подарках в течение трех дней. Дипломатические подарки являются государственной собственностью и должны передаваться на баланс государственного органа. Предоставляется право выкупить подарок.

Следует отметить, что именные подарки с надписями и гравировками, предметы женского и мужского гардероба остаются в собственности чиновника. Должны ли эти подарки стоить меньше 1000 сомов, не уточняется.

В Казахстане в декабре 2015 года чиновникам также запретили принимать подарки дороже 20 тысяч тенге ($63).

В марте 2016 года в Узбекистане определили «правила этики». Госслужащим запретили получать в связи с исполнением служебных обязанностей материальные ценности или иную выгоду от физических или юридических лиц. В начале марта 2018 года президент страны Шавкат Мирзиёев запретил чиновникам посещатьпразднования дней рождения и свадеб.

В Таджикистане аналогичный закон вступил в силу с сентября прошлого года. Помимо запрета на получение различных подарков, чиновников обязали воздержаться от «показухи в пунктах торговли, обслуживания и других общественных местах».

В других странах мира также существуют подобные законы. Например, в США чиновникам можно дарить сувениры не дороже $50, а во Франции - 35 евро.