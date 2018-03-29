Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил внешнеполитическому ведомству своей страны изучить вопрос об увеличении срока пребывания граждан Таджикистана на территории Узбекистана без регистрации, об этом «АП» сообщил Владимир Норов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

По его словам, в ходе состоявшегося 9-10 марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил коллегу изучить вопрос об увеличении срока пребывания граждан своей страны без регистрации на территории Узбекистана от трех суток хотя бы на неделю.

«Как мне известно, Шавкат Миромонович поручил МИД Узбекистана изучить данное предложение и в ближайшее время принять по нему решение», - отметил Норов.

Нижняя палата парламента Таджикистана 19 марта 2018 года ратифицировала подписанное в ходе госвизита Мирзиёева Соглашение «О взаимных поездках граждан», согласно которому граждане Таджикистана и Узбекистана могут без оформления визы быть на территории соседнего государства до 30 дней, но при этом должны зарегистрироваться, если поездка длится более трех суток.

Парламент Узбекистана пока не ратифицировал соглашение, но президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим постановлением разрешил в порядке исключения с 16 марта разрешить безвизовые поездки граждан Таджикистана в Узбекистан до вступления Соглашения в силу.

Условия пребывания граждан Таджикистана на территории Узбекистана также остались неизменными.

Для перехода на территорию соседнего государства гражданам РТ необходимо иметь при себе только заграничный паспорт (дипломатический, служебный, общегражданский).

Но при этом, как и ранее, таджикистанцы, прибывшие в Узбекистан, обязаны в течение трех рабочих дней встать на учет местных органов внутренних дел.

Если у гражданина Таджикистана в Узбекистане есть родственники, он может зарегистрироваться по адресу проживания родственника, заплатив при этом пошлину в размере 5 долларов США.

Если таджикистанец посещает Узбекистан в качестве туриста, его ставят на учет по месту проживания в гостинице, при этом он также выплатить вышеназванную пошлину.

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