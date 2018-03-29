Президент Эмомали Рахмон 28 марта открыл большой Культурный и творческий комплекс в Пенджикенте: в его центре установлен памятник Народному поэту Таджикистана Лоику Шерали.

Памятник создан скульпторами Рустамом Маджидовым и Мансуром Хаджибаевым. Высота памятника составляет 6,3 метров, сообщает пресс-служба главы государства.

Для реставрации сквера и создания памятника на этой площади за счёт Исполнительного органа государственной власти Согдийской области был выделен почти 1 миллион 400 тысячи сомони.

Общая площадь сквера возле Культурного и творческого комплекса составляет 3091 квадратный метр. Проект площади был разработан ГУП «Лоихакаш» Согдийской области, подрядчиками выступили ООО «СУ-3» и ООО «Само».

Пресс-служба главы государства

В период реставрации площади и установления памятника Лоику Шерали более 80 местных жителей и опытных строителей были обеспечены рабочими местами и хорошей зарплатой, отмечает президентская пресс-служба.

Памятник создан из цветного металла, его пьедестал и окрестность украшены гранитом.

Здание комплекса, которому Эмомали Рахмон присвоил имя поэта, находится в центре Пенджикента. Объект состоит из подвала и пяти этажей, имеет большой зал на 436 посадочных мест, библиотеку, актовый зал, кафе, кинотеатр, спортивный зал и рабочие кабинеты. При комплексе также организованы кружки по изучению и совершенствованию мастерства для молодёжи и подростков.

Кроме этого, здесь выделены рабочие кабинеты для местного телевидения, редакций газет и журналов, а также других организаций и учреждений.

Пресс-служба главы государства

У входа в здание Эмомали Рахмону были представлены 16 туристических компаний города Пенджикент, других городов и районов Согдийской области, туристические местности Зеравшанской долины, а также сувениры. На выставке были выставлены туристическая карта города Пенджикент, изображение Фанских гор, картины с изображением исторических и культурных памятников. Молодые девушки символическим образом продемонстрировали художественную композицию «Хафткул – семь красавиц».

В Культурном и творческом комплексе будут действовать кружки «Туризм – страноведение», «Изучение русского и английского языков», «Изобразительное искусство», «Золотошвейное и сувенирное искусство», «Ковроткачество и тканьё адраса», а также библиотека.

В кружке «Туризм – страноведение» молодёжь будет изучать туристические возможности, историю, культуру, обычаи предков. Цель организации этого кружка — большее представление туристических возможностей страны. Участники кружка заверили Главу государства, что с использованием имеющихся условий в Год развития туризма и народных ремёсел будут широко рекламировать туристические возможности страны.

В ходе знакомства с другими кружками президент дал высокую оценку искусству их членов и призвал их к освоению различных профессий и ремёсел, современных знаний, верному, добросовестному служению нации и государству.

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