11:21, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

В реанимационном отделении больницы Истаравшана скончался четырёхлетний мальчик, который упал в казан с суманаком. Об этом «АП» сообщили в больнице города Истарашана.

Источник – врач, не пожелавший назвать свое имя, сообщил, что четырёхлетний Рустамбек Кодиров поступил в больницу 21 марта: у него было 75% ожогов тела.

Со слов родителей, ребенок упал в казан с готовящимся суманаком. Отец ребенка вытащил его из казана, и сам получил ожоги рук.

«До 27 марта ребенок находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственного дыхания, - отметил источник в больнице. - Врачи сделали все возможное для спасения жизни мальчика, но, к сожалению, у него были сильные ожоги дыхательных путей и он скончался, не приходя в сознание, ночью 27 марта».

Между тем, источник в правоохранительных органах города Истаравшана сообщил «АП», что такого факта не зарегистрировано.

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