В ТЦ «Душанбе Молл» сегодня утром прошла учебная пожарная тревога по эвакуации; руководство заверяет, что все пожарные системы торгового центра исправны и находятся под контролем.

«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких в страшной трагедии, произошедшей 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня», в Кемерово, Российской Федерации», - сообщили на своей странице в ФБ представители столичного ТЦ «Душанбе Молл» вчера вечером.

Кроме выражения соболезнования в сообщении на странице «Душанбе Молл» было отмечено, что «в ТЦ все нормы и условия по пожарной безопасности в полном порядке, все работает в режиме готовности; все необходимые меры, согласно нормативам пожарной инспекции РТ, соблюдены».

Запасной выход в ТЦ "Душанбе Молл" Фото со страницы ТЦ "Душанбе Молл" в ФБ

В сообщении сказано, что на каждом этаже ТЦ, а также на парковках есть «по несколько «Пожарных шкафов», а также указатели к ним.

На 1-м этаже - 5 пожарных выходов, на 2-ом – 6, на 3-м (фудкорт) - 6 выходов, на 4-м - 5 пожарных выходов.

«В каждом магазине, в кинотеатрах, во всех точках зоны фудкорта, в общих зонах, везде стоят огнетушители. На лестничных пролетах каждого этажа план эвакуации», - написали представители ТЦ.

Фото со страницы ТЦ "Душанбе Молл" в ФБ

Чтобы проверить рабочее состояние всей системы сегодня утром, 29 марта в ТЦ «Душанбе Мол» была проведена учебная пожарная тревога по эвакуации, совместно со специально созданной комиссией из представителей столичной прокуратуры и государственной противопожарной службы (ГУГПС) Таджикистана.

О результатах тревоги пока не сообщается.

Кстати, в сообщении ТЦ «Душанбе Молл» говорится, что такие учебные мероприятия по пожарной безопасности вместе с партнерами - охранным агентством «Ред Лайн» проводятся в центре регулярно.

«Мы не хотим повторения этой страшной трагедии нигде, - сказано в сообщении. - И мы также потрясены, что она произошла в Торговом центре. Поэтому нашим посетителям мы можем с уверенностью сказать: в ТЦ «Душанбе Мол» безопасно и спокойно».

Часть пользователей ФБ инициативу «Душанбе Молл» поддержала, и руководство поблагодарила, другие душанбинцы стали выражать сомнения.

Фото со страницы ТЦ "Душанбе Молл" в ФБ

«Позавчера аварийный выход в дальней части парковки (где выход на JYSK) был закрыт», - написал Nuriddin Lafizov.

«Недавно девушка писала, что в Ашане пожарный выход был заблокирован, после её замечания открыли, а где гарантия, что заново не заблокируют?» - спросил MuzZam MuzZam.

«Сегодня погас свет, мы были в дальнем углу магазина - была кромешная тьма. Свет включили быстро, но в Кемерово секунды унесли столько жизней», - рассказала Zuhra Qurbanova.

Фото со страницы ТЦ "Душанбе Молл" в ФБ

Firdavs Yakubov спросил о спринклерной системе водяного пожаротушения, сигнализации и оповещения: «Все функционирует?» - поинтересовался он.

«Функционируют. Ее регулярно проверяют техслужбы ТЦ, в отсутствие посетителей, дабы не создавать лишней паники и страха при срабатывании», - ответили в компании.

Кроме того пользователи интересовались о том, есть ли в залах кинотеатра запасные выходы и как покидать залы в случае пожара.

Фото со страницы ТЦ "Душанбе Молл" в ФБ

«Внутри кинозального комплекса, в разных направлениях имеются 2 пожарных выхода до 1 этажа. Кроме того, имеется также 2 выхода на уровень крыши здания. Спринклерная система и автоматика установлены турецкой компанией и приняты соответствующими органами страны», - ответил на вопросы комментаторов пользователь Нике Зидан, у которого на странице в графе «работа» указано – «Аудит компания».

Кстати, кинотеатр "Кайхон", расположенный в "Душанбе Молле", извинился сегодня на своей странице в ФБ за закрытие кинотеатра, сообщив, что это связано с "внеплановой проверкой пожарной безопасности".

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus