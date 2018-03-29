В сквере планируется создать аллею и посадить дерево в честь каждого погибшего.

Более 25 тысяч кемеровчан высказались за создание сквера на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". Здание ТЦ снесут, а на его месте планируется создать аллею и посадить дерево в честь каждого погибшего.

На месте сгоревшего торгового-центре "Зимняя вишня" в Кемерове может появиться сквер в память о погибших, передает "Интерфакс".

В сквере планируется сделать аллею, а в честь каждого погибшего посадить дерево. Также рассматривается возможность установки мемориала.

"Вчера я запустил опрос среди кемеровчан: более 25 тысяч человек проголосовали за снос (торгового центра – прим. ред.). Никто уже туда не пойдет, даже если оно будет восстановлено - там сердце будет ломить при входе", - заявил мэр Кемерова Илья Середюк.

Для этого в ТЦ уже работают специалисты, которые предоставят заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.

"Поскольку земельный участок и здание находится в собственности частных лиц, нам необходимо пройти определенные процедуры, чтобы обязать собственника к сносу здания", - рассказал градоначальник.

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