В Душанбе в среду, 28 марта, горожане устроили флешмоб на площади 800-летия Москвы: в небо были запущены около 100 белых шаров в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
В акции памяти, которая состоялась на одной из центральных площадей таджикской столицы вечером 28 марта, в День траура в России, участвовали не только взрослые: с родителями пришли и их дети.
Перед тем, как запустить шары, душанбинцы почтили память погибших минутой молчания. Затем в небо было выпущено около 100 воздушных шаров.
Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, также в День траура по погибшим в Кемерово провели на территории военного городка в Душанбе акцию: вместе с жёнами и детьми они выпустили в небо белые воздушные шары.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Пятеро таджикистанцев принимали участие в эвакуации людей из горящего торгового центра: благодаря мужеству и отваге наших ребят были спасены более 50 жизней.
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AbuAli6 часов назад
Соболезнуем родным и близким.! Все мы от господа и к нему будем возвращены.
Нужно еще собраться и организовать флеш моб, в память погибшим от рук тиранов и террористов. За последние годы, тысяча детей и женщин погибли в Сирии, Ираке, Авганистане, Палестине, Мьянме. к сожалению так сложилось, что люди скорбят молча, без флеш мобов и.т.п.