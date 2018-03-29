В Душанбе в среду, 28 марта, горожане устроили флешмоб на площади 800-летия Москвы: в небо были запущены около 100 белых шаров в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

В акции памяти, которая состоялась на одной из центральных площадей таджикской столицы вечером 28 марта, в День траура в России, участвовали не только взрослые: с родителями пришли и их дети.

Дети держат в руках плакат с надписью "Кемерово, мы с тобой скорбим, Душанбе". соцсети

Перед тем, как запустить шары, душанбинцы почтили память погибших минутой молчания. Затем в небо было выпущено около 100 воздушных шаров.

Люди несли связки белых воздушных шаров как символ скорби и памяти. Многие писали на них дату трагедии. соцсети

Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, также в День траура по погибшим в Кемерово провели на территории военного городка в Душанбе акцию: вместе с жёнами и детьми они выпустили в небо белые воздушные шары.

Пресс-служба ЦВО РФ

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пятеро таджикистанцев принимали участие в эвакуации людей из горящего торгового центра: благодаря мужеству и отваге наших ребят были спасены более 50 жизней.

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