В эти дни вся ограда Генерального консульства Российской Федерации в городе Худжанда усеяна цветами – красными гвоздиками и розами, в знак скорби по погибшим кемеровчанам, соболезнования народу России по поводу трагедии, которая произошла 25 марта в Кемерово: в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, большинство из которых дети.

28 марта члены и волонтеры Согдийского регионального отделения Общества Красного Полумесяца Таджикистана, представители Германского Красного Креста и Международного Комитета Красного Креста в Согдийской области возложили цветы к ограде Генконсульства Российской Федерации в городе Худжанде.

"Сегодня, наверное, нет ни одного равнодушного к Кемеровской трагедии таджикистанца, и мы скорбим вместе с россиянами. Сложно представить боль близких и родных погибших детей и взрослых", - сказал исполнительный секретарь филиала ОКПТ по Согдийской области Парвиз Джабборзода.

Филиал ОКПТ в Согдийской области выражает глубокое соболезнование всем жителям Кемерово, а в особенности семьям, чьи родственники погибли при пожаре в торговом центре.

В тексте письма с соболезнованием россиянам в День национального траура в России от имени вышеназванных организаций, оставленного вместе с возложенными цветами у здания Генконсульства России, также говорится:

"Кемерево – мы с вами! Мы потрясены этой печальной вестью, тем более что большинство из погибших - дети. Разделяем боль утраты вместе с каждой семьёй. Переживаем вместе с вами. Невозможно осознать и трудно выразить словами как мы сопереживаем вашей утрате. Мы все скорбим вместе с Вами. Мы рядом с Вами! Пусть мудрость и стойкость поможет всем вам пережить эти трудные минуты. Соболезнуем и сочувствуем вашей боли!"

По поводу соучастия горю и скорби россиян в связи со страшной трагедией в Кемерово, Генеральный консул РФ в городе Худжанде Валерий Бондаренко на своей страничке в Фейсбуке написал:

"Уважаемые жители Согдийской области!

Генеральное консульство России в Ходженте выражает искреннюю признательность всем, кто пришел к нашему представительству выразить соболезнование и разделить скорбь россиян в связи со страшной трагедией, произошедшей 25 марта в Кемерово.

Цветы, игрушки зажженные свечи, которые вы оставили у нашей миссии в знак памяти о погибших, свидетельствуют о том, что это ужасное, не поддающееся осознанию горе, обрушившееся на невинных людей, никого не оставило равнодушным не только в России, но и во всех уголках планеты. Мы здесь, в Таджикистане, реально ощущаем и видим вашу искреннюю поддержку и сопереживание.

Спасибо всем вам!".

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