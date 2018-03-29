Коалиция организаций гражданского общества РТ «Прозрачность для развития» совместно с Советом ИПДО РТ продолжает процесс обсуждения Второго национального отчета ИПДО за 2015–2016 гг. с заинтересованными сторонами и общественностью, что соответствует требованию Стандарта Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). Общественные дебаты уже прошли в Худжанде и Кулябе.

В городах Худжанд и Куляб состоялись общественные дебаты по обсуждению Второго национального отчета ИПДО за 2015–2016 годы. Тема дебатов посвящена горнодобывающему сектору - одному из приоритетных в экономике Таджикистана. Отчеты ИПДО способствуют более широкой общественной дискуссии об управлении доходами от природных ресурсов и участию в этом диалоге всех заинтересованных сторон.

В общественных дебатах приняли участие представители областных и местных хукуматов Хатлонской и Согдийской областей, районов и городов, представители джамоатов, добывающих компаний, неправительственных организаций и СМИ данных регионов. Депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ Дилрабо Мансури и Хайрулло Асозода, участвовавшие в мероприятиях, смогли узнать мнение населения о процессах развития производства в горнодобывающем секторе на местном уровне.

Второй национальный отчет ИПДО

На общественных дебатах было отмечено, что ИПДО, к которой Таджикистан присоединился в августе 2012 года, является коалицией правительства, добывающих компаний и гражданского общества. Участие страны в Инициативе повышает рейтинг прозрачности и содействует борьбе с коррупцией, приводит к росту инвестиционной привлекательности и дает возможность выявлять внутренние проблемы в организации эффективного управления в добывающем секторе, способствует увеличению доходов от горнорудной сферы, что, в свою очередь, повышает уровень жизни населения.

Рафика Мусаева, председатель ОО «Ассоциация энергетиков Таджикистана», отметила, что на общественных дебатах будет рассмотрен второй Отчет ИПДО, утвержденный Советом ИПДО РТ. В данном Отчете приводится ключевая информация об управлении сектором за 2015–2016 годы на основе аналитического обзора горнодобывающего сектора и соответствующего законодательства РТ, сверки платежей компаний в государственный бюджет, в рамках которой выявляются существующие достижения и пробелы, а также определяются соответствующие рекомендации.

Второй Отчет ИПДО размещен на сайтах www.eiti.tj, www.minfin.tj, www.tfd.tj.

Развитие горнопромышленного сектора Таджикистана - путь к устойчивому развитию

На общественных дебатах обсужден горнодобывающий сектор страны, который имеет колоссальный потенциал. В недрах республики выявлено, разведано и частично подготовлено к промышленному освоению более 600 месторождений и 800 проявлений полезных ископаемых. Таджикистан обладает месторождениями сурьмы, ртути, свинца, цинка, серебра и каменной соли, которые считаются одними из крупнейших на пространстве СНГ. Горнодобывающая деятельность осуществляется более чем по 70 видам ископаемых, включая золото, серебро, вольфрам, уголь, свинец, олово и другие минералы.

В послании Парламенту страны 2017 года Президент РТ Эмомали Рахмон отметил: «Анализ структуры промышленной продукции показывает, что в стране последовательно увеличивается производство угля и в этом году впервые за годы независимости этот показатель достиг 1,7 млн тонн... Развитие экспорта в стране происходит за счет промышленных предприятий, созданных в последние годы. Только в 2016-2017 годах экспорт минералов увеличился в 2,5 раза, и его доля составила 45%».

Основным регионом по добыче энергетических материалов и различного вида руд выступает Согдийская область, в которой добыто за 2016 год 85,9% от общего объема угля и почти 100% всех видов руд (серебряных, цинковых, свинцовых, медных и сурьмяных).

Хатлонская область является второй по добыче нерудных неэнергетических материалов в стране. Здесь добыто за 2016 год более 39% от общего объема нерудных строительных материалов.

Диалог с общественностью даёт результаты

Участники дебатов ознакомились с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в добывающей отрасли страны, в контексте обеспечения прозрачности доходов от добываемых природных ресурсов, а также соблюдения международного Стандарта ИПДО в стране.

Собир Вазиров, эксперт по вопросам ИПДО, остановился на требованиях Стандарта ИПДО по подготовке Отчета, рассказал о льготном налоговом режиме с указанием установленных преференций в законодательстве страны, раскрыл общие доходы и расходы от добывающей отрасли, проинформировал о начатых работах по реализации бенефициарного права и квазифискальных расходах в добывающем секторе, участии государства в данной отрасли,.

В выступлении эксперта Улугой Ходжаевой был раскрыт вклад добывающей отрасли в социально-экономическое развитие страны и региона, в том числе экспорта продукции добывающего сектора, дана информация о социальных расходах добывающих компаний, о вкладе этих компаний в развитие и поддержку инфраструктуры конкретного района, что вызвало большой интерес у всех участников встречи.

После представления второго Отчета ИПДО развернулся конструктивный диалог по обсуждению заявленной темы. Участниками были заданы вопросы по различным направлениям деятельности сектора, в частности о возможности изменения размера и порядка выплаты подписного бонуса, упрощения процедуры получения лицензий, о подготовке кадров для горнодобывающего сектора страны, совершенствовании законодательства РТ в данном секторе с учетом требований Стандарта ИПДО, влиянии на экологию регионов проведения разведочных работ и добычи полезных ископаемых, в том числе добычи и использования угля, регулировании деятельности старателей по добыче драгоценных металлов.

В ходе обсуждения участниками была положительно оценена работа Совета ИПДО РТ по подготовке ежегодных отчетов по раскрытию информации горнодобывающего сектора. Учитывая динамичное развитие добывающего сектора в Согдийской и Хатлонской областях, было предложено проведение региональных исследований и подготовки Отчета с использованием Стандарта ИПДО в данных регионах.

Кроме этого, отмечена польза от адаптации этой Инициативы, введения процесса раскрытия и сверки платежей и для других отраслей страны. Была отмечена целесообразность привлечения представителей общественности, местных специалистов при подготовке проекта инвестиционных соглашений с добывающими компаниями для учета их мнения об использовании разрабатываемых участков, конкретизации социальных обязательств этих компаний и др.

Подобные общественные дебаты будут проведены в Айнинском районе для представителей районов Айни, Варзоб и города Пенджикента, а для районов республиканского подчинения - в городе Душанбе.

Коалиция ОГО РТ «Прозрачность для развития»

(Данная статья публикуется в рамках проекта, финансируемого ИОО ФС-Таджикистан и реализуемого ОО “Ассоциация энергетиков Таджикистана”. Точка зрения, публикуемая в данном материале, не отражает точку зрения ИОО ФС-Таджикистан.)