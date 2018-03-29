Первый товарный поезд отправился сегодня, 29 марта около 11:00 по местному времени из станции Тапу в городском округе Синьсян в провинции Хэнань в центральной части в Китая в сторону пяти центральноазиатских стран, сообщает CA-News со ссылкой на агентство Синьхуа.

Известно, что вышедший из Синьсяна поезд пересечет города Тайюань, Иньчуань, Чжунвэй, Увэй, Урумчи, через КПП Алашанькоу пересечет границу с Казахстаном в КПП Достык и далее направится в Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.



По расписанию поезд будет выполнять рейс раз в неделю. В составе поезда 50 вагонов, годовой объем грузовых перевозок составляет от 150 тыс до 200 тыс тонн.

На карте обозначен маршрут из Синьсяня до КПП Алашанькоу Фото Синьхуа

Ожидается, что этот поезд постепенно будет реализовывать программу «выезжает полным, возвращается полным», отправляя в страны Центральной Азии механическое оборудование, изделия из резины, огнестойкие материалы и другие товары, а возвращаясь с различным сырьем.

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