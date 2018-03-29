В эти дни отмечает двойной юбилей – свое 50-летие и 25-летие врачебной деятельности - замечательный врач Зульфия Икрамова.

Каждое раннее утро у кабинета 317 Диагностического центра города Москвы начинают занимать очередь к доктору. В Москве уже давно к врачам записываются через интернет, но именно в этом кабинете выслушают и проконсультируют всех.

…И вот слышна знакомая легкая походка, все ожидающие уже здороваются с идущей навстречу любимым доктором Зульфией Бойпочоевной. По пути в свой кабинет ее останавливают коллеги, пациенты, студенты, ординаторы. Удивительно, что врача это ничуть не раздражает и с улыбкой на лице она каждому отвечает на вопрос и старается помочь. Каждый идёт к ней с надеждой и верой, что доктор Зульфия не оставит без внимания и постарается решить любую проблему: от организации медицинской помощи, тактики ведения пациента до консультации и лечения в ведущих медицинских клиниках города Москвы.

Зульфия Икрамова родилась в Душанбе в 1968 году. С детства мечтала стать врачом, как мама. Даже в детском саду, когда фотографировали детей на тему «Моя будущая профессия», Зульфия сфотографировалась в медицинском халате с фонендоскопом в руках. Мечта сбылась, закончила Таджикский государственный мединститут в 1990 году и в связи с переводом супруга по месту службы приезжает в Москву. В ноябре 1993 года она поступает на работу в городскую поликлинику Москвы врачом-терапевтом, где и работает по настоящее время, ведёт клинических ординаторов РНИМУ им Н.И. Пирогова, ведущий специалист - терапевт, врач высшей категории.

25 лет... Согласитесь, это достаточно большой срок, чтобы мы, пациенты-москвичи, смогли сделать выводы о враче, о квалификации и грамотности, в конце концов о человеческих качествах Икрамовой З.Б. Восхищение вызывают ее житейская мудрость, высокая компетентность, харизма, ее ценности и взгляды на жизнь. К ней за консультацией обращаются семьями, приводят к ней невесток с зятьями, своих внуков. Ведь к ней мы обращаемся не только со своими жалобами на здоровье, но и делимся с ней самым сокровенным - своими проблемами в семье, на работе и советуемся...

Однажды, дожидаясь своего визита к доктору Зульфие, я стала свидетелем интересного разговора: супружеская пара после консультации у невролога и уролога в ведомственной поликлинике солидного учреждения готова была ждать окончания приема всех пациентов, чтобы только доктор Зульфия посмотрела назначенную схему лечения. К ней идут все: богатые и не очень, актеры, ученые, госслужащие. В районе обслуживания поликлиники очень много ведомственных домов: МИД России, силовых структур, МГУ, МГИМО, РАН. Пациенты после консультаций специалистов в своих медицинских учреждениях приходят за окончательными выводами и рекомендациями к Икрамовой З. Вот это и есть, наверное, высокий уровень доверия!

Икрамова З.Б. по итогам 2016, 2017 годов признана лучшим врачом-терапевтом города Москвы. Награждена знаками отличия, грамотами и благодарностями Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы. Когда пациенты узнали, что Зульфия Икрамова выдвинута кандидатом в депутаты, здесь играл эгоизм: все были очень рады, но не хотели отдавать общественной жизни своего доверенного врача.

Врач - одна из самых благородных профессий. Профессия врача, как говорил А.П. Чехов, - это подвиг. «Она требует чистоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». Врач не должен быть слепым к прекрасному, глухим к слову, беспамятным к прошлому. Все эти высказывания относятся именно к нашему уважаемому доктору Зульфие Икрамовой.

На приеме у нее - ощущение, что у психолога. Она обладает даром рентгеновского аппарата, понимает, что за человек перед ней: по внешности, по взгляду и цвету лица, по походке и по манере говорить. У неё очень хорошо развито клиническое мышление: не дожидаясь лабораторных исследований, она ставит предварительный диагноз и назначает лечение, и оказывается права, опытный врач из практики знает, что из малого могут возникнуть серьезные последствия. В своих рекомендациях доктор строга, настойчива, убедительна, последовательна во всех своих действиях, популярно объяснит причину того или иного заболевания. А ординаторы стараются не пропускать практические занятия, Икрамова Зульфия умеет заинтересовать своими клиническими разборами, при этом обсуждая жизненные ситуации самих студентов. Природа одарила одного человека лучшими качествами женщины и мамы, врача и педагога - это Божий дар!

У Зульфии Икрамовой - две дочери. Старшая дочь выросла у нас на глазах, совсем маленькая сидела с мамой на работе и радовала нас своими успехами на конкурсах спортивно-бальных танцев, призовыми местами; пошла по маминым стопам, окончила РНИМУ им Н.И. Пирогова с красным дипломом. В третьем поколении врач. Династия продолжается. Младшая дочь заканчивает гимназию-лицей. А ещё Зульфия Бойпочоевна - бабушка, внуку 4,5 года, но в это поверить очень трудно! Выглядит она восхитительно, на 40 с хвостиком. Как сказал немецкий учёный и публицист Г.Лихтенберг, «красивых женщин причисляют сегодня к талантам их мужей». Хвала и честь ее супругу!

В эти дни очаровательный доктор Зульфия, высоконравственный и глубоко порядочный человек, умеющий передавать свои знания и опыт будущим врачам, получает сотни поздравлений с юбилеем! По приезду из отпуска ее ждет правительственная награда. Оставайтесь всегда такой же красивой, с лучезарным взглядом, с добрым и широким сердцем, делитесь с нами своей теплотой и положительной энергетикой, будьте всегда с нами!

Мы знаем, что родители Зульфии Бойпочоевны на заслуженном отдыхе и проживают в Таджикистане. Они после окончания учебы и работы в Москве вернулись в родные пенаты и внесли свой определенный вклад в развитие науки и процветание этой республики. Их уважают и знают в Таджикистане. Самая лучшая награда для родителей - когда их дети по жизни достигают высот во всех смыслах этого слова, когда им говорят «спасибо за дочь» и лучшие слова в адрес детей совсем незнакомые люди. Мы, москвичи, от всей души выражаем искреннюю благодарность родителям Зульфии Бойпочоевны за такую достойную дочь! Завоевать и покорить Москву удел не каждого! Спасибо, Таджикистан, за такого светлого человека и целителя!

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