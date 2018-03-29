29 марта президент страны Эмомали Рахмон посетил с рабочим визитом города Согдийской области, где принял участие в сдаче в эксплуатацию нескольких объектов.

В городе Истаравшан глава государства ознакомился с деятельностью водоносных станций «Кизили» и «Сексари», которые были отремонтированы и сданы в эксплуатацию после 26 лет бездействия, сообщили в пресс-службе главы государства.

С введением в строй этих станций улучшатся условия мелиорации на 4 тыс. гектарах земли. Водоснабжение земель и возведения садов на данной территории поспособствует улучшению условий жизни 5500 семей региона, которые будут обеспечены работой и продовольствием.

Далее глава государства посадил саженец плодового дерева в местечке, где на территории в 20 га будет разбит интенсивный сад. Здесь будут посажены яблони, вишня, черешня и другие деревья. Эмомали Рахмон предложил назвать это место Зарнисор.

В городе Бустон, куда президент также приехал сегодня, была сдана в эксплуатацию вторая линии по производству муки на базе ООО «Анхор».

На входе на предприятие была организована выставка промышленной продукции предприятий Согдийской области.

Было отмечено, что ежесуточно предприятие способно переработать 380 тонн пшеницы. Новый мукомольный завод является крупнейшим предприятием-производителем муки в республике.

До сдачи в эксплуатацию нового предприятия по производству муки ООО «Анхор» перерабатывал в сутки 120 тонн пшеницы и поставлял на рынок муку марки «Зарзамин», «Бехтарин» и «Махсус»

Со сдачей в эксплуатацию новой производственной линии, мощность предприятия составит 500 тонн пшеницы в сутки.

Далее президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в город Худжанд.

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Здесь по сложившейся традиции он предоставил праздничные подарки 150 круглым сиротам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент поздравил сирот, собравшихся в Худжанде из 15 городов и районов Согдийской области с праздником Навруз.

Также в Худжанд глава государства положил начало деятельности 4-этажного международного гостиничного комплекса «Парламент», построенного на берегу реки Сирдарья.

На первом этаже гостиницы расположены центры торговли и услуг, ресторан, а в подвальном помещении – столовая и сауна.

В гостинице 29 номеров, из которых 6 – категории делюкс, 15 - люкс и 8 стандартных номеров на 160 мест. Данный объект возведен со стороны местного предпринимателя при участии инвестиций из Китая и Кыргызстана в течение 5 лет.

Рядом с гостиничным комплексом «Парламент» Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию спортивной площадки, рассчитанной для игры в футбол, волейбол, баскетбол, а также настольного тенниса и бадминтона.

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