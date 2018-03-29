В Душанбе начались курсы по подготовке должностных лиц Агентства социального страхования и пенсий по актуарной науке. Учебный курс начался сегодня в рамках Проекта “Техническая помощь в поддержку пенсионной реформы в Таджикистане”, финансируемого Европейским Союзом в сотрудничестве с Таджикским национальным университетом. Данная программа обучения была разработана специально, как основа для курса по статистике, демографии и теории вероятности.

Предлагаемый курс является частью совместных усилий ТГУ, Агентства соцстрахования и пенсий (AССП) и Проекта, цель которых заключается в создании учебной программы актуарной науки, которая в конечном итоге приведет к обучению актуариев в Таджикистане, сообщили в представительстве ЕС в РТ.

Проект тесно сотрудничает с АССП с целью развития потенциала в специалистов Управления бюджета соцстрахования и актуарных расчетов в области актуарного анализа и прогнозирования. Актуарии проекта предоставляют лекции, семинары и обсуждения сотрудникам Агентства, для проведения долгосрочных прогнозов финансовых потоков системы пенсионного обеспечения и социального страхования.

Актуарные расчёты — расчёты тарифных ставок страхования на основе методов математической статистики. Применяются во всех видах страхования. Основаны на использовании закона больших чисел. Отражают в виде математических формул механизм образования и расходования страхового фонда. Особую роль играют в долгосрочном страховании, например, связанном с продолжительностью жизни населения, то есть в страховании жизни и пенсионном страховании.

Университет предоставит специально разработанный курс для оказания помощи АССП в обучении своих сотрудников в области статистики, включая демографию, как для нынешнего персонала, так и для будущих сотрудников. Университет располагает учебными материалами на таджикском и русском языках, имеет компьютерную лабораторию, а также имеет возможность предоставлять учебные модули через веб-семинары.

Текущий курс ознакомит сотрудников с теорией статистики и демографии, а также проведет практические занятия в использовании электронных таблиц Excel для проведения расчетов. Он также охватывает курс Теории вероятности, которая является одной из фундаментальных тем, требуемых для проведения актуарных вычислений.

К концу проведенных курсов ожидается, что сотрудники АССП смогут провести статистическое моделирование с использованием Excel, чтобы сделать первоначальные прогнозы доходов и издержек пенсионного фонда (демонстрирующий финансовую стабильность) на основе демографических, экономических и финансовых перемен.

Проект является неотъемлемой частью Программы ЕС «Поддержка человеческого развития II (HDSP 2)», подписанной ЕС и правительством РТ в октябре 2014 года. Программа основывается на инициативах предыдущих программ ЕС по поддержке в сфере человеческого и экономического развития в Таджикистане.

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