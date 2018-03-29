В городе Ахангаране (Ташкентская область) 13-летняя девочка из пневматического ружья выстрелила в лоб 6-летней сестре, передает CA-News.

Инцидент произошел поздним вечером 27 марта, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сообщается, что школьница взяла оружие из дедушкиного шкафа: он хранил ружье для стрельбы в тире.

Играя, она случайно ранила сестру. Пострадавшую госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медпомощи в Ташкенте. О ее состоянии не сообщается.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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