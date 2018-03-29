20 марта компания «МегаФон Таджикистан» отметила международный праздник Навруз вместе с ребятами из школы-интерната для сирот и бедных детей имени Мирзо Сатторова Вахшского района. Более 200 воспитанников школы познакомились с таджикскими народными традициями и увидели выступление артистов, приглашенных «МегаФон Таджикистан».

Праздник начался с демонстрации национальной спортивной борьбы и игр, которые проводятся в честь Навруза. Все ученики и учителя были одеты в традиционные национальные наряды, также они накрыли традиционный для Навруза дастархан «Хафт Син» и «Хафт Шин». Компания «МегаФон Таджикистан» постаралась сделать этот праздник для учащихся школы-интерната ярким и эмоциональным. Девочки готовили суманак, распевая песни, многие ученики с цветами в руках читали стихи про Навруз и весну. Вместе с известными артистами Хатлона дети веселились, танцевали, читали стихи – и, конечно, не забывали говорить оператору спасибо за праздник.

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«Было радостно видеть, как ребята отмечают Навруз вместе с гостями. У многих наших воспитанников непростая судьба, но сегодня все позабыли о трудностях и были, без преувеличения, одной семьей. Спасибо всем, кто помог так замечательно провести сегодняшний день!» – говорит директор школы-интерната Абдуламин Негматов.

После завершения праздничного концерта детей пригласили в столовую и угостили пловом от компании «МегаФон Таджикистан».

«Навруз – один из самых больших праздников нашего народа. Поэтому мы решили сделать этот день для детей особенным. Важнее всего было дать им почувствовать нашу любовь и участие, искреннюю заинтересованность в том, чтобы у них всё было хорошо. Я счастлив, что это удалось в полной мере!» – делится впечатлениями руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

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