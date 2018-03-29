Игорь Востриков, у которого при пожаре в комплексе «Зимняя вишня» погибла вся семья, рассказал о видео с камер наблюдения. По его словам, на записи видно, что дверь в кинозал закрыли изнутри в ожидании спасателей.

Потерявший при пожаре в Кемерово пятерых близких родственников Игорь Востриков записал видеообращение, в котором рассказал о показанной ему видеозаписи. На ней видно, что происходило с дверями кинозала, где погибли близкие мужчины. Востриков опубликовал свое обращение на странице во «ВКонтакте», передает РБК.

«Нам предоставили записи с камер с самого прохода в залы кинотеатров. На них видно, что двери в залы были не заперты. Люди все выбегали, и остались только наши с детишками. Они промедлили. Пока они добрались до выхода в коридоре, был уже густейший дым, абсолютно непроглядный», — рассказал Востриков. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дождаться спасателей, но спасатели не прибыли, добавил Востриков и пояснил, что, по его данным, этот мужчина, в конце концов, спасся.

Он также ответил на обвинения в том, что встал на сторону властей.

​«Сейчас в интернете гуляет много информации, куда я делся, вплоть до того, что я фейк и, самое главное, самое ужасное, что я стою на стороне администрации. Всю информацию перекручивают», — сказал Востриков.

​«Есть вопросы к тому, как быстро тушился пожар, как быстро туда добрались спасатели, как быстро они начали тушить. Крышу начали тушить, насколько мне известно, через полтора часа. А сами пожарные добрались, ну машина, через 40 минут. И вопрос, и душевная боль у меня сейчас одна... Вы знаете, что нам сказали судмедэксперты? Нам надо ждать сейчас три недели, чтобы установить... Вы понимаете? Мы даже не можем получить своих близких», — продолжил он.

«Не были задействованы вертолетные расчеты. Кто там принимал эти решения по пожару? Я прибыл к десяти часам, там так полыхало... А они тушили двумя струйками, водой. А вы говорите, что я на стороне администрации», — сказал Востриков.

РБК направил запросы в ГУ МЧС и СУ СКР по Кемеровской области.

Расположенный в центре Кемерово комплекс «Зимняя вишня» загорелся днем в воскресенье, 25 марта. Огонь очень быстро распространился по помещениям, тушение пожара продолжалось около 12 часов. В результате задохнулись и погибли в огне 64 человека, включая 41 ребенка.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку информации о непрофессиональных действиях пожарных и спасателей во время пожара в «Зимней вишне». По данным ведомства, жалобы написали три человека, которые считают, что причиной гибели людей стало отсутствие у пожарных и полицейских необходимых навыков.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus