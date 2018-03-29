На четырнадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана 29 марта был принят закон «О Службе государственной безопасности», сообщает ИА "Фергана".

Текст законопроекта пока не опубликован. Согласно указу президента Шавката Мирзиёева от 14 марта 2018 года, Служба государственной безопасности (СГБ) является специально уполномоченным органом, осуществляющим защиту конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и интересов Узбекистана от внешних и внутренних угроз. В законе должны быть четко определены правовой статус, полномочия и направления деятельности СГБ.

В частности, СГБ должна заниматься разведывательной и контрразведывательной деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Узбекистана, охранять государственную границу, вести борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, бороться с коррупцией.

СГБ стала правопреемницей Службы национальной безопасности (СНБ), образована 14 марта 2018 года указом президента. В комментарии к указу говорится, что «исключение из названия ведомства понятия «национальная безопасность» связано с необходимостью устранения фактора, который способствовал необоснованному расширению его полномочий, поскольку любая проблема локального масштаба могла рассматриваться как угроза национальной безопасности. Преобразование сосредоточит внимание ведомства на реальных угрозах государственной значимости. Термин «государственная безопасность» четко обозначит пределы обеспечения безопасности и разграничит направления работы в данной сфере».

Преобразованию главной спецслужбы предшествовала череда отставок руководителей СНБ, сопровождавшаяся эесаткой критикой Шавката Мирзиёева. На расширенном заседании коллегии СНБ 31 января 2018 года президент Узбекистана заявил об упразднении отдельных подразделений и управлений спецслужбы и принятии в текущем году закона «О Службе национальной безопасности».

По итогам заседания было объявлено о снятии с должности председателя СНБ генерал-полковника Рустама Иноятова, который руководил спецслужбой более 22 лет. После отставки он занял кресло государственного советника президента по политико-правовым вопросам и назначен членом Сената, что обеспечило ему неприкосновенность. Пост руководителя СНБ занял генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев.

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