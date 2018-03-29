Сборная Таджикистана не смогла принять участие на прошедшем в России Кубке мира по самбо «Мемориал Харлампиева». Причина – неуплата членских взносов со стороны Федерации самбо республики.

Международная федерация самбо (FIAS) приостановила членство Федерации самбо Таджикистана из-за неуплаты членских взносов в течение последних трех лет. Размер ежегодного членского взноса, как указано на официальном сайте FIAS, составляет $300.

В федерации самбо Таджикистана подтвердили данное сообщение, объяснив причину неуплаты членских взносов тяжелым финансовым состоянием организации.

"Сейчас ФСТ ищет спонсоров, готовых решить эту проблему", - сообщили в федерации.

Членство таджикской федерации в FIAS приостановлено вплоть до полного погашения задолженности - $900.

Самбо является одним из популярных видов спорта в Таджикистане. Борцы республики ежегодно принимают участие в различных международных турнирах, добиваясь в них высоких результатов.

Так, в 2017 году в Сочи молодой таджикский самбист Бехруз Ходжазода завоевал золотую медаль и звание чемпиона мира в весовой категории 74 кг.

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