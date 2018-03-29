Драка между двумя группами молодых людей должна была произойти вечером 26 марта за торговым центром "Саодат" по улице Шамси города Душанбе. Однако в милицию поступила информация, и она была предотвращена.

«В милицию Душанбе поступила оперативная информация о том, что вечером 26 марта за торговым центром "Саодат" на улице Шамси в Душанбе возможна стычка между двумя группами молодежи. После такого сообщения на место выехали оперативники, и примерно в 18 часов на условленное место подъехал автомобиль марки «Ниссан-Максима». Из нее вышли четверо молодых людей, вооруженные ножами. Они были задержаны. Позднее к обусловленному месту подъехал еще один автомобиль марки «Мерседес-Бенс», из которого также вышли четверо мужчин, у которых оперативники изъяли два топора, два ножа, молоток и биту», - сообщает пресс-центр УМВД Душанбе.

Джахонгир Саидов 1 /14

По данным источника, семеро задержанных – 29-летний Дилшод Мирзоев, 24 летний Фуркат Рахимов, 23-летний Джахонгир Саидов, 19-летний Далер Шарипов, 25-летний Хайём Хасанов, 24-летний Мухаммад Шарипов, 24-летний Абдумуслим Раджабов являются жителями города Душанбе, еще один – 26-летний Бехруз Фатоев является жителем Варзобского района.

В настоящее время, они задержаны, проводятся следственные действия. Почему молодые люди решили "биться на ножах" - не сообщается.

При этом в УМВД Душанбе отмечают, что если гражданам известны эти люди и с их стороны нарушаются чьи-то права, то можно сообщить по тел. (+99237) 221-15-00, (+99237) 221-15-42 или через электронную почту: rvkddushanbe@mail.ru.

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