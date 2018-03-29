В Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях проводятся работы по ликвидации последствий подтоплений.

29 марта с 6:00 до 15:00 в результате образовавшихся ледяных заторов на реках Иртыш и Сырдарья произошло подтопление 76 жилых домов в городе Семей и 7 дачных домов в дачном обществе «Бобровка» ВКО, детского летнего лагеря «Шагала» в Казалинском районе Кызылординской области. Жертв и пострадавших нет, передает CA-News со сылкой на пресс-службу Комитета чрезвычайных ситуаций МВД РК.

В целом по республике остаются подтопленными 118 жилых домов, порядка 200 дворовых территорий и 7 дачных домов и детский летний лагерь.

Наблюдается перелив через автодорогу местного значения в поселке Шопа Шетского района Карагандинской области, размыв дорожного полотна автодороги местного значения Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.

Из эвакуированных 1732 человек в свои дома вернулись 643 человека, 1089 размещены в пунктах эвакуации и у родственников.

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