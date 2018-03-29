Результаты пилотной программы по профилактике наркопотребления среди молодежи обсудили сегодня в Душанбе.

Двадцать пять национальных партнеров из Минобразования и науки, Национального центра мониторинга и профилактики наркомании, наркологической службы, республиканского центра формирования здорового образа жизни, молодёжных медико-консультативных отделений, Агентства по контролю за наркотиками, МВД, Таджикского национального университета, Таджикского государственного медуниверситета, средних школ г. Душанбе и НПО провели качественную и количественную оценку проведенной профилактической программы и пересмотрели сценарии проведения подобной программы для молодежи, подверженной рискованному поведению.

Данная программа была апробирована в 5 средних школах Душанбе в сентябре-декабре 2017 года. 43 подростка были вовлечены в индикативную профилактическую программу, основанную на мотивационном консультировании, сообщили в представительстве ЕС в РТ.

Данная программа относится к индикативной профилактике. Раннее, в 2016 году, в Таджикистане была успешно апробирована программа универсальной профилактики, в рамках которой было охвачено около 13000 родителей, 513 учителей, 36 инструкторов и 2 национальных тренера. 36 школ приняли участие в пилотных профилактических программах в 6 областях страны.

Программа CADAP 6 представляет собой преемственность политики ЕС и долгосрочного взаимодействия с центральноазиатскими партнерами для способствования дальнейшему усилению политики в области снижения спроса на наркотики. Программа реализуется Консорциумом из Нидерландов, Чешской Республики, Польши и Германии вместе с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) при финансовой поддержке ЕС.

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