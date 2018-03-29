Сегодня исполняется 82 года со дня основания таджикского Союза архитекторов, в который в разные годы входили специалисты, чьи работы нас так восхищают.

Причем, как правило, восхищение вызывает советская застройка, которая в большинстве своем прекрасна, но тем не менее, среди современных зданий тоже есть на что посмотреть.

Гафур Шерматов перечислил нам пять современных зданий, которые с точки зрения стилистики и архитектуры вызывают у него удовлетворение.

Исмаилитский центр в Душанбе 1 /5 Открыт в 2009 году, проект разработан канадской строительной компанией

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