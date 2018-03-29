АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 МАРТА 2018 ГОДА

- В Кохи Борбад открывается Международная универсальная выставка “Таджикистан-2018”. Начало выставки 29 марта в 10-00. Дни выставки: 29-31 марта с 10-00 до 18-00

- В комплексе «Диар Душанбе» 30-31 марта состоится третья маркетинговая конференция Best Marketing Craft – 2018 «Digital & Creative Days». Спикеры BMC-2018 расскажут о том, как работать в новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов. Начало в 10 часов.

- В Исмаилитском центре города Душанбе продолжается выставка картин знаменитого индийского художника Кашинатха Даса под названием "Памятники Индии". Выставка с 09:00 до 16:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 МАРТА

1970 - На экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший культовым.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 МАРТА

1945 - Родился Народный артист Таджикистана Ахмадшо Улфатшоев.

1945 - Родился поэт Усмон Шарифзода.

1948 - Родился депутат, экс-секретарь Совета безопасности Таджикистана Амиркул Азимов.

1964 - Родилась Хайриниссо Юсуфи, депутат таджикского парламента.

1970 - Родился государственный деятель Давлатали Саид

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, местами усиление до 20-25 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 11-16 тепла, по ВГБАО ночью 8-13 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 20-25 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 14-16 тепла.